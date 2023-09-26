Блэкаут в Курской области от СБУ, прилет в Кривом Роге: хронология 580 дня войны
По состоянию на 26 сентября в Украине проходит 580-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники мощно дают отпор оккупантам, а те – несут огромные потери.
О последствиях террористической атаки россиян, успехах украинских защитников и главных новостях 26 сентября читайте в хронологии 24 Канала.
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Иранские разработчики модифицировали ударные беспилотники типа "Шахед", по которым Россия регулярно обстреливает территорию Украины. В частности, теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут жужжать как мопед. Кадры с модернизированным дроном-камикадзе: смотрите видео В Нью-Йорке суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в гражданском деле по мошенничеству. В частности, экс-президента США обвинили в преувеличении его собственного состояния на миллиарды долларов за 1 год, что стало известно из его финансовых документов. Арцахский правозащитник Гегам Степанян отметил, что в результате взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе погибли 68 человек. До этого армянский руководитель Минздрава Анаит Аванесян говорил, что удалось перевезти останки еще 125 тел погибших, однако впоследствии эту информацию опровергли. Спикер парламента Канады Энтони Рота ушел в отставку после приглашения на заседание, где присутствовал Владимир Зеленский ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько. Канадец лишился поддержки ключевых канадских министров-либералов. Его отставка вступит в силу с 27 сентября в конце дня. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина прагматично и рационально относится к любым предложениям от партнеров. В частности, по его словам, список от США – предложение, а не ультиматум Важно, чтобы этот злой режим прислушивался к тому, что говорит остальной мир. Когда в ООН выступал президент Зеленский, а Лавров даже сидел с другой стороны, он должен был слушать, хотел он того или нет. В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчина, избивший трансгендерную женщину во Львове предстанет перед судом. Ему инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Пока их меньше половины, всего же танков должно быть 31. Нам предоставят модификацию M1. Ранее издание Politico писало, что десять танков прибудут в Украину к середине сентября. Он сказал, что во время Ставки обсудили хорошие и громкие детали, поблагодарил украинских воинов и работников экстренных служб, а также сказал, что государство расширяет производство снарядов. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед, Если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию, Также Умеров добавил: Соколов находился на наших временно оккупированных территориях, его там вообще не должно было быть. Это будет касаться пяти стран – членов ЕС: Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Словакии. Механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса. Его поддержала Европейская комиссия. Вблизи села Калиновское Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель. Из-за детонации взрывчатки 44-летний мужчина получил ранение ног. В Сумской области во время тревоги зафиксировали дрон, работала ПВО. Российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе. Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения. Украина заканчивает выполнять все рекомендации, предоставленные Европейской комиссией. В настоящее время украинские власти ожидают начало переговоров о вступлении нашего государства в ЕС. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей, Партизаны получили "ключевую информацию о местонахождении и деятельности высокопоставленных российских командиров" от офицеров страны-оккупанта в обмен на финансовое вознаграждение. Сами по себе задержки выплат не заставляют военных вооруженных сил России идти против российских властей. Но финансовое вознаграждение лишь помогает им определиться с желанием сотрудничать с движением "Атеш", оно служит дополнительным стимулом, Генсек ООН призвал к ядерному разоружению. Очередные прилеты в Херсоне. Повреждены жилье, автомобили, здание предприятия, ранены двое мужчин. Он якобы был "на коллегии оборонного ведомства", даже появился ролик с заседания, который выложило российское минобороны. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных по результатам проведенной операции, От многих тел российских офицеров остались только разрозненные фрагменты, так что ждем окончательных данных. Под огнем российских войск оказались жилые кварталы Херсона. Ранения получили три человека. Темами заседания стали ситуация на поле боя и производство оружия. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов доложили об оперативной ситуации на фронте и планах врага. Дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость. Без света осталось сразу 7 населенных пунктов. Россияне должны понимать: если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать, "Совет министров" Крыма перевели на удаленную работу. Пограничники уничтожили 6 дронов-камикадзе над Одесчиной. Известно, что враг ночью атаковал "Шахедами" объекты гражданской инфраструктуры юга Одесской области. С помощью технических средств пограничники поразили 6 дронов. Всего Воздушные силы зафиксировали пуски 38 ударных БПЛА, 26 из которых уничтожены. В Черном море на боевом дежурстве 2 вражеских малых ракетных корабля проекта "Буян-М", снаряжение которых – до 16 ракет типа "Калибр". Из-за вражеского удара по Бериславу пострадал правоохранитель. Как стало известно, российская армия атаковала город дроном-камикадзе. Осколочное ранение плеча получил полицейский из Днепропетровщины. Николай Олещук показал боевую работу подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БПЛА типа "Shahed" 26 сентября. Стало известно о раненом в результате авиаудара по Херсону. За медпомощью обратился 38-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему помощь. Контрразведка Службы безопасности задержала на Черниговщине информатора спецслужб России, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области. В первую очередь врага интересовала информация о местоположениях блокпостов, численности личного состава, наличии военной техники ВСУ и строительстве на территории региона объектов военной авиации. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. На Херсонщине за прошедшие сутки пожарные потушили 22 пожара, возникших из-за вражеских атак. Спасатели работали всю ночь и уже к утру все пожары были ликвидированы. Российская армия безжалостно уничтожает гражданскую инфраструктуру и дома мирных людей, но спасатели делают все возможное и сверхвозможное, чтобы спасти каждую жизнь и сохранить дома людей. Благодаря наведению СБУ HIMARS "посетил" совещание в штабе оккупантов под Херсоном. Наши источники в спецслужбах предоставили эксклюзивное видео поражения временного пункта управления россиян 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 – "300". Из-за утренних обстрелов Корабельного района Херсона российскими оккупационными войсками ранены два человека. Им оказана медицинская помощь. Известно, что около 8:20 оккупанты накрыли огнем Корабельный район города. Один из снарядов попал во двор дома. Легкие повреждения получили 48-летняя женщина и 68-летний мужчина. Врачи оказали им медицинскую помощь на месте. В Черном море на боевом дежурстве два носителя ракет типа "Калибр". Общий залп – 3 ракеты "Калибр". Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Сообщается о взрыве в Кривом Роге. Александр Вилкул заверил, что "все нормально". "Всё нормально. Конкретика позже ", – написал он. Вечером 25 сентября враг нанес ракетный удар по Николаеву. На окраине города попал в объект инфраструктуры, в результате чего загорелась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 га. Кроме этого, ночью 26 сентября на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории агропредприятия. Пожар ликвидирован на площади 700 кв.м. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет. Захватчики ночью в очередной раз атаковали Украину. В результате обстрела на границе между Украиной и Румынией россияне повредили пункт пропуска. Наталья Гуменюк рассказала, что был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. Также россияне повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска. В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 6 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Как отметила Наталья Гуменюк, 10 "Шахедов" были сбиты над Одесчиной, 3 – над Херсонщиной, 6 – над Николаевщиной, 3 – над Кировоградщиной. Она подчеркнула, что атака была сконцентрирована на южных регионах Украины. Ночью враг атаковал Черкасскую область "Шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно, без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий. Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 17 раз, российская армия использовала для этого 98 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Инженерном. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТГ за минувшие сутки 3 человека, к сожалению, погибли, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Около 21:00 Николаев подвергся ракетному обстрелу. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. В настоящее время работники администрации района обследуют территорию. В результате вражеского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном. Пассажиры поезда 218 к Херсону будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией. Работы по восстановлению движения продолжаются. Ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed". В общей сложности были зафиксированы пуски 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Враг запускал их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 26 ударных БПЛА "Shahed-136/131". По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы. Кстати, за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных сил совершила более сорока самолетовылетов, двадцать из них – на огневое поражение противника. Противник продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск северного флота России, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные. Так, в городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады. У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме этого, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника. За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, ИКК, авиации и БПЛА, одних из них – ракетный. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка Херсона. Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 – получили ранения. Вчера около 21 вечера под удар попала Киселевка. Травмированы четыре человека. Двое мужчин 28 и 64 лет, 67-летняя женщина получили легкие повреждения. Им предоставлена помощь на месте. Еще одна пострадавшая в возрасте 68 лет доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. На рассвете оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно – пострадал человек. Информация уточняется. Также из авиации враг ударил по Ольговке. Масштабы разрушений устанавливаются. Ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено не эксплуатируемое здание и линии электропередач. К счастью, люди не пострадали. В ОВА сообщили, что в Кривом Роге прилет произошел по одному из предприятий города. Сейчас информация уточняется. В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары. Мониторинговые каналы пишут об утренних взрывах в Кривом Роге. Отметим, что на территории Днепропетровской области раздается воздушная тревога. Во временно оккупированном Мариуполе силы украинского сопротивления обезвредили трансформаторные установки. Те снабжали базу оккупантов электричеством. Поражение произошло в районе между ЖМР 23 и селом Старый Крым. В результате вражеских обстрелов в ночь на 25 сентября в Одессе пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения 9 объектов культурного наследия: Кроме этого, значительные повреждения получил Морвокзал. А в Нерубайской территориальной общине Одесчины повреждены объекты культуры. Это Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств. Появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский". 18 сентября на аэродроме "Чкаловский" произошла диверсия. Неизвестные взорвали российские самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н. В распоряжении 24 Канала благодаря источникам в разведке появились новые спутниковые снимки из аэропорта. Благодаря им можно увидеть, что российские захватчики вывели три поврежденных самолета, которые накануне взорвали неизвестные диверсанты. На фото, датированном 24 сентября, этих судов нет. Хотя еще 18 числа они были. Добавим, что на аэродроме "Чкаловский" базируются правительственные суда, которые в народе называют "самолетами судного дня". По данным мониторонговых групп, "Шахед" то ли приземлился на территории Румынии, то ли упал где-то недалеко от границы. Официальной информации на этот счет пока нет. По данным мониторинговых каналов, в Одесской области активно сбивали дроны-камикадзе ночью. По данным Воздушных сил, "Шахеды" ночью заходили в устье Дуная, двигались в западном направлении. Воздушные силы писали: "Измаил, Рени – несколько групп "Шахедов" приближаются с Востока!" В Черкасской ОВА заявили о работе ПВО в области. Ночью Воздушные силы предупреждали о "Шахедах" в направлении Кропивницкого. Также заявляли об очередной группе "Шахедов" из Черного моря в направлении Николаева и Черкасс.
Иран модернизировал свои "Шахеды"
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В Нагорном Карабахе возросло количество жертв после взрыва
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– сказал депутат.
Мужчина, избивший трансгендерную женщину предстанет перед судом
Сколько танков M1 Abrams уже в Украине
Зеленский обратился к украинцам
Залужный рассказал об успехах ВСУ
– заметил он в разговоре с Марком Милли, генералом США, который уходит в отставку.
Умеров прокомментировал слухи о смерти командующего Черноморским флотом
– заметил министр.
Правительство вводит новый механизм экспорта зерна
Правительство выполнило все рекомендации ЕС и ожидает начала переговоров, – Шмыгаль
Война будет продолжаться до 2025 года, – Шойгу
– сказал он.
Российские офицеры наводили ракеты на штаб ЧФ, – "Атеш"
– говорят представители движения.
Россияне "форсят" информацию, что Соколов жив
– пишут Силы специальных операций.
Зеленский провел первую Ставку по возвращении в Украину
СБУ устроила "блэкаут" в Курской области России
– отметили в СБУ.
В Полтавской области раздался громкий взрыв
Пограничники уничтожили "Шахеды" над Одесской областью
Актуальная ситуация в Черном море
ГСЧС ликвидировала последствия удара по Одесчине
В Херсонской области из-за вражеского удара пострадал полицейский из Днепропетровщины
Как выглядела боевая работа ПВО ночью 26 сентября
В Херсоне в результате авиаудара есть раненый
СБУ разоблачила российского информатора на Черниговщине
В Херсонской области потушили 22 пожара, возникших из-за вражеских атак
HIMARS "посетил" совещание в штабе оккупантов под Херсоном
В Херсоне есть раненые
Что говорят в ОК "Юг" об ударе по переправе между Румынией и Украиной
СБУ задержала в Херсоне священника УПЦ (МП)
Какова ситуация в Черном море
Приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка"
В Кривом Роге новые взрывы
Детали ракетного удара по Николаеву
Россия ударила по Славянску
Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией
Утром Россия ударила по Херсону
Какие области атаковал враг ночью
В Черкасской области есть попадание дрона
Херсонщину обстреляли 17 раз
Актуальные потери россиян на фронте
Николаев подвергся ракетному обстрелу
Временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном
Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.
Сколько "Шахедов" уничтожили ночью
Генштаб сообщил об огромных потерях во вражеской 200 ОМСБр
Огромные потери оккупантов на фронте
Оккупанты обстреливают Херсонщину
Армия России продолжает накрывать огнем Херсонщину
Враг обстрелял Никопольщину
В Кривом Роге есть попадание
Последствия ночной атаки на Одесчину
Взрывы в Кривом Роге
В Мариуполе партизаны обесточили базу российской армии
В Одессе в результате обстрела пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО
Спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский"
"Шахед" мог приземлиться на территории Румынии
В Одесской области сбивали "Шахеды"
Угроза дронов в Одесской области
В Черкасской области слышны взрывы
Угроза "Шахедов"
Иранские разработчики модифицировали ударные беспилотники типа "Шахед", по которым Россия регулярно обстреливает территорию Украины. В частности, теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут жужжать как мопед.
Кадры с модернизированным дроном-камикадзе: смотрите видео
В Нью-Йорке суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в гражданском деле по мошенничеству. В частности, экс-президента США обвинили в преувеличении его собственного состояния на миллиарды долларов за 1 год, что стало известно из его финансовых документов.
Арцахский правозащитник Гегам Степанян отметил, что в результате взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе погибли 68 человек. До этого армянский руководитель Минздрава Анаит Аванесян говорил, что удалось перевезти останки еще 125 тел погибших, однако впоследствии эту информацию опровергли.
Спикер парламента Канады Энтони Рота ушел в отставку после приглашения на заседание, где присутствовал Владимир Зеленский ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько.
Канадец лишился поддержки ключевых канадских министров-либералов. Его отставка вступит в силу с 27 сентября в конце дня.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина прагматично и рационально относится к любым предложениям от партнеров. В частности, по его словам, список от США – предложение, а не ультиматум
Важно, чтобы этот злой режим прислушивался к тому, что говорит остальной мир. Когда в ООН выступал президент Зеленский, а Лавров даже сидел с другой стороны, он должен был слушать, хотел он того или нет.
В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчина, избивший трансгендерную женщину во Львове предстанет перед судом. Ему инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.
Пока их меньше половины, всего же танков должно быть 31. Нам предоставят модификацию M1.
Ранее издание Politico писало, что десять танков прибудут в Украину к середине сентября.
Он сказал, что во время Ставки обсудили хорошие и громкие детали, поблагодарил украинских воинов и работников экстренных служб, а также сказал, что государство расширяет производство снарядов.
Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед,
Если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию,
Также Умеров добавил: Соколов находился на наших временно оккупированных территориях, его там вообще не должно было быть.
Это будет касаться пяти стран – членов ЕС: Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Словакии. Механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса. Его поддержала Европейская комиссия.
Вблизи села Калиновское Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель. Из-за детонации взрывчатки 44-летний мужчина получил ранение ног.
В Сумской области во время тревоги зафиксировали дрон, работала ПВО.
Российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе. Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения.
Украина заканчивает выполнять все рекомендации, предоставленные Европейской комиссией. В настоящее время украинские власти ожидают начало переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.
Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей,
Партизаны получили "ключевую информацию о местонахождении и деятельности высокопоставленных российских командиров" от офицеров страны-оккупанта в обмен на финансовое вознаграждение.
Сами по себе задержки выплат не заставляют военных вооруженных сил России идти против российских властей. Но финансовое вознаграждение лишь помогает им определиться с желанием сотрудничать с движением "Атеш", оно служит дополнительным стимулом,
Генсек ООН призвал к ядерному разоружению.
Очередные прилеты в Херсоне. Повреждены жилье, автомобили, здание предприятия, ранены двое мужчин.
Он якобы был "на коллегии оборонного ведомства", даже появился ролик с заседания, который выложило российское минобороны.
Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных по результатам проведенной операции,
От многих тел российских офицеров остались только разрозненные фрагменты, так что ждем окончательных данных.
Под огнем российских войск оказались жилые кварталы Херсона. Ранения получили три человека.
Темами заседания стали ситуация на поле боя и производство оружия. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов доложили об оперативной ситуации на фронте и планах врага.
Дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость. Без света осталось сразу 7 населенных пунктов.
Россияне должны понимать: если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать,
"Совет министров" Крыма перевели на удаленную работу.
Пограничники уничтожили 6 дронов-камикадзе над Одесчиной.
Известно, что враг ночью атаковал "Шахедами" объекты гражданской инфраструктуры юга Одесской области. С помощью технических средств пограничники поразили 6 дронов.
Всего Воздушные силы зафиксировали пуски 38 ударных БПЛА, 26 из которых уничтожены.
В Черном море на боевом дежурстве 2 вражеских малых ракетных корабля проекта "Буян-М", снаряжение которых – до 16 ракет типа "Калибр".
Из-за вражеского удара по Бериславу пострадал правоохранитель. Как стало известно, российская армия атаковала город дроном-камикадзе.
Осколочное ранение плеча получил полицейский из Днепропетровщины.
Николай Олещук показал боевую работу подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БПЛА типа "Shahed" 26 сентября.
Стало известно о раненом в результате авиаудара по Херсону. За медпомощью обратился 38-летний мужчина.
Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему помощь.
Контрразведка Службы безопасности задержала на Черниговщине информатора спецслужб России, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области. В первую очередь врага интересовала информация о местоположениях блокпостов, численности личного состава, наличии военной техники ВСУ и строительстве на территории региона объектов военной авиации.
В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
На Херсонщине за прошедшие сутки пожарные потушили 22 пожара, возникших из-за вражеских атак. Спасатели работали всю ночь и уже к утру все пожары были ликвидированы.
Российская армия безжалостно уничтожает гражданскую инфраструктуру и дома мирных людей, но спасатели делают все возможное и сверхвозможное, чтобы спасти каждую жизнь и сохранить дома людей.
Благодаря наведению СБУ HIMARS "посетил" совещание в штабе оккупантов под Херсоном.
Наши источники в спецслужбах предоставили эксклюзивное видео поражения временного пункта управления россиян 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.
Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 – "300".
Из-за утренних обстрелов Корабельного района Херсона российскими оккупационными войсками ранены два человека. Им оказана медицинская помощь.
Известно, что около 8:20 оккупанты накрыли огнем Корабельный район города. Один из снарядов попал во двор дома. Легкие повреждения получили 48-летняя женщина и 68-летний мужчина. Врачи оказали им медицинскую помощь на месте.
В Черном море на боевом дежурстве два носителя ракет типа "Калибр". Общий залп – 3 ракеты "Калибр".
Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.
Сообщается о взрыве в Кривом Роге. Александр Вилкул заверил, что "все нормально".
"Всё нормально. Конкретика позже ", – написал он.
Вечером 25 сентября враг нанес ракетный удар по Николаеву. На окраине города попал в объект инфраструктуры, в результате чего загорелась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 га.
Кроме этого, ночью 26 сентября на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории агропредприятия. Пожар ликвидирован на площади 700 кв.м.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.
Захватчики ночью в очередной раз атаковали Украину. В результате обстрела на границе между Украиной и Румынией россияне повредили пункт пропуска.
Наталья Гуменюк рассказала, что был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. Также россияне повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска.
В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 6 ударных дронов типа "Shahed-136/131".
Как отметила Наталья Гуменюк, 10 "Шахедов" были сбиты над Одесчиной, 3 – над Херсонщиной, 6 – над Николаевщиной, 3 – над Кировоградщиной. Она подчеркнула, что атака была сконцентрирована на южных регионах Украины.
Ночью враг атаковал Черкасскую область "Шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника.
Однако есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно, без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.
Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 17 раз, российская армия использовала для этого 98 снарядов.
Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Инженерном.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТГ за минувшие сутки 3 человека, к сожалению, погибли, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Около 21:00 Николаев подвергся ракетному обстрелу. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города.
В настоящее время работники администрации района обследуют территорию.
В результате вражеского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.
Пассажиры поезда 218 к Херсону будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.
Работы по восстановлению движения продолжаются.
Ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed".
В общей сложности были зафиксированы пуски 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Враг запускал их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 26 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
Кстати, за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных сил совершила более сорока самолетовылетов, двадцать из них – на огневое поражение противника.
Противник продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск северного флота России, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные.
Так, в городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады. У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме этого, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.
За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, ИКК, авиации и БПЛА, одних из них – ракетный.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка Херсона.
Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 – получили ранения.
Вчера около 21 вечера под удар попала Киселевка. Травмированы четыре человека. Двое мужчин 28 и 64 лет, 67-летняя женщина получили легкие повреждения. Им предоставлена помощь на месте.
Еще одна пострадавшая в возрасте 68 лет доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.
На рассвете оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно – пострадал человек. Информация уточняется.
Также из авиации враг ударил по Ольговке. Масштабы разрушений устанавливаются.
Ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено не эксплуатируемое здание и линии электропередач. К счастью, люди не пострадали.
В ОВА сообщили, что в Кривом Роге прилет произошел по одному из предприятий города. Сейчас информация уточняется.
В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито.
К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали.
Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.
Мониторинговые каналы пишут об утренних взрывах в Кривом Роге. Отметим, что на территории Днепропетровской области раздается воздушная тревога.
Во временно оккупированном Мариуполе силы украинского сопротивления обезвредили трансформаторные установки. Те снабжали базу оккупантов электричеством.
Поражение произошло в районе между ЖМР 23 и селом Старый Крым.
В результате вражеских обстрелов в ночь на 25 сентября в Одессе пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения 9 объектов культурного наследия:
Кроме этого, значительные повреждения получил Морвокзал. А в Нерубайской территориальной общине Одесчины повреждены объекты культуры. Это Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств.
Появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский". 18 сентября на аэродроме "Чкаловский" произошла диверсия. Неизвестные взорвали российские самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н.
В распоряжении 24 Канала благодаря источникам в разведке появились новые спутниковые снимки из аэропорта. Благодаря им можно увидеть, что российские захватчики вывели три поврежденных самолета, которые накануне взорвали неизвестные диверсанты.
На фото, датированном 24 сентября, этих судов нет. Хотя еще 18 числа они были.
Добавим, что на аэродроме "Чкаловский" базируются правительственные суда, которые в народе называют "самолетами судного дня".
По данным мониторонговых групп, "Шахед" то ли приземлился на территории Румынии, то ли упал где-то недалеко от границы. Официальной информации на этот счет пока нет.
По данным мониторинговых каналов, в Одесской области активно сбивали дроны-камикадзе ночью.
По данным Воздушных сил, "Шахеды" ночью заходили в устье Дуная, двигались в западном направлении.
Воздушные силы писали: "Измаил, Рени – несколько групп "Шахедов" приближаются с Востока!"
В Черкасской ОВА заявили о работе ПВО в области.
Ночью Воздушные силы предупреждали о "Шахедах" в направлении Кропивницкого.
Также заявляли об очередной группе "Шахедов" из Черного моря в направлении Николаева и Черкасс.