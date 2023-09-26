Блэкаут в Курской области от СБУ, прилет в Кривом Роге: хронология 580 дня войны

По состоянию на 26 сентября в Украине проходит 580-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники мощно дают отпор оккупантам, а те – несут огромные потери.

О последствиях террористической атаки россиян, успехах украинских защитников и главных новостях 26 сентября читайте в хронологии 24 Канала.

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