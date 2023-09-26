Блэкаут в Курской области от СБУ, прилет в Кривом Роге: хронология 580 дня войны

26 сентября 2023, 23:59
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По состоянию на 26 сентября в Украине проходит 580-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники мощно дают отпор оккупантам, а те – несут огромные потери.

О последствиях террористической атаки россиян, успехах украинских защитников и главных новостях 26 сентября читайте в хронологии 24 Канала.

Смотрите также Комбинированная атака на Одесчину, танки Abrams уже в Украине: хронология 579 дня войны

 

23:50, 26 сентября

Иран модернизировал свои "Шахеды"

Иранские разработчики модифицировали ударные беспилотники типа "Шахед", по которым Россия регулярно обстреливает территорию Украины. В частности, теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут жужжать как мопед.

Кадры с модернизированным дроном-камикадзе: смотрите видео

23:48, 26 сентября

Суд вынес еще одно решение Дональду Трампу

В Нью-Йорке суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в гражданском деле по мошенничеству. В частности, экс-президента США обвинили в преувеличении его собственного состояния на миллиарды долларов за 1 год, что стало известно из его финансовых документов.

23:05, 26 сентября

В Нагорном Карабахе возросло количество жертв после взрыва

Арцахский правозащитник Гегам Степанян отметил, что в результате взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе погибли 68 человек. До этого армянский руководитель Минздрава Анаит Аванесян говорил, что удалось перевезти останки еще 125 тел погибших, однако впоследствии эту информацию опровергли.

22:34, 26 сентября

Спикер парламента Канады ушел в отставку из-за сканадала с ветераном СС "Галичина"

Спикер парламента Канады Энтони Рота ушел в отставку после приглашения на заседание, где присутствовал Владимир Зеленский ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько.

Канадец лишился поддержки ключевых канадских министров-либералов. Его отставка вступит в силу с 27 сентября в конце дня.

21:56, 26 сентября

У Зеленского отреагировали на письмо с реформами от США

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина прагматично и рационально относится к любым предложениям от партнеров. В частности, по его словам, список от США – предложение, а не ультиматум

21:37, 26 сентября

Евродепутат Михаэль Галер подчеркнул, что Россия в ООН должна слушать другие страны

Важно, чтобы этот злой режим прислушивался к тому, что говорит остальной мир. Когда в ООН выступал президент Зеленский, а Лавров даже сидел с другой стороны, он должен был слушать, хотел он того или нет.
– сказал депутат.

21:24, 26 сентября

Мужчина, избивший трансгендерную женщину предстанет перед судом

В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчина, избивший трансгендерную женщину во Львове предстанет перед судом. Ему инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

21:21, 26 сентября

Сколько танков M1 Abrams уже в Украине

Пока их меньше половины, всего же танков должно быть 31. Нам предоставят модификацию M1.

Ранее издание Politico писало, что десять танков прибудут в Украину к середине сентября.

 

20:25, 26 сентября

Зеленский обратился к украинцам

Он сказал, что во время Ставки обсудили хорошие и громкие детали, поблагодарил украинских воинов и работников экстренных служб, а также сказал, что государство расширяет производство снарядов.

20:19, 26 сентября

Залужный рассказал об успехах ВСУ

Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед,
– заметил он в разговоре с Марком Милли, генералом США, который уходит в отставку.

20:13, 26 сентября

Умеров прокомментировал слухи о смерти командующего Черноморским флотом

Если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию,
– заметил министр.

Также Умеров добавил: Соколов находился на наших временно оккупированных территориях, его там вообще не должно было быть.

20:04, 26 сентября

Правительство вводит новый механизм экспорта зерна

Это будет касаться пяти стран – членов ЕС: Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Словакии. Механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса. Его поддержала Европейская комиссия.

20:03, 26 сентября

Вблизи села Калиновское Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель. Из-за детонации взрывчатки 44-летний мужчина получил ранение ног.

20:02, 26 сентября

В Сумской области во время тревоги зафиксировали дрон, работала ПВО.

 

19:40, 26 сентября

Российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе. Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения.

19:30, 26 сентября

Правительство выполнило все рекомендации ЕС и ожидает начала переговоров, – Шмыгаль

Украина заканчивает выполнять все рекомендации, предоставленные Европейской комиссией. В настоящее время украинские власти ожидают начало переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

 

19:26, 26 сентября

Война будет продолжаться до 2025 года, – Шойгу

Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей,
– сказал он.

17:41, 26 сентября

Российские офицеры наводили ракеты на штаб ЧФ, – "Атеш"

Партизаны получили "ключевую информацию о местонахождении и деятельности высокопоставленных российских командиров" от офицеров страны-оккупанта в обмен на финансовое вознаграждение.

Сами по себе задержки выплат не заставляют военных вооруженных сил России идти против российских властей. Но финансовое вознаграждение лишь помогает им определиться с желанием сотрудничать с движением "Атеш", оно служит дополнительным стимулом,
– говорят представители движения.

  • Денег, получаемых россиянами за информацию, достаточно, чтобы покрыть риски как для самих офицеров, так и для их семей. Данные, предоставленные оккупантами, партизаны передают в СБУ и ГУР.
  • Также там отметили: те захватчики, которые помогают партизанам из "Атеша", понимают, что Россия ведет преступную войну и что ее нужно остановить.
  • Кто именно помогает, конечно, не говорят, но указывают, что у этих людей есть доступ к общей деятельности командования Черноморского флота.
17:17, 26 сентября

Генсек ООН призвал к ядерному разоружению.

16:42, 26 сентября

Очередные прилеты в Херсоне. Повреждены жилье, автомобили, здание предприятия, ранены двое мужчин.

15:30, 26 сентября

Россияне "форсят" информацию, что Соколов жив

Он якобы был "на коллегии оборонного ведомства", даже появился ролик с заседания, который выложило российское минобороны.

Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных по результатам проведенной операции,
– пишут Силы специальных операций.

От многих тел российских офицеров остались только разрозненные фрагменты, так что ждем окончательных данных.

15:10, 26 сентября

Под огнем российских войск оказались жилые кварталы Херсона. Ранения получили три человека.

15:00, 26 сентября

Зеленский провел первую Ставку по возвращении в Украину

Темами заседания стали ситуация на поле боя и производство оружия. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов доложили об оперативной ситуации на фронте и планах врага.

14:56, 26 сентября

СБУ устроила "блэкаут" в Курской области России

Дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость. Без света осталось сразу 7 населенных пунктов.

Россияне должны понимать: если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать,
– отметили в СБУ.

14:30, 26 сентября

"Совет министров" Крыма перевели на удаленную работу.

13:53, 26 сентября

В Полтавской области раздался громкий взрыв

В Лубенском районе раздался взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС.

Как стало известно, на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Ситуация контролируемая.

13:29, 26 сентября

Пограничники уничтожили "Шахеды" над Одесской областью

Пограничники уничтожили 6 дронов-камикадзе над Одесчиной.

Известно, что враг ночью атаковал "Шахедами" объекты гражданской инфраструктуры юга Одесской области. С помощью технических средств пограничники поразили 6 дронов.

Всего Воздушные силы зафиксировали пуски 38 ударных БПЛА, 26 из которых уничтожены.

13:29, 26 сентября

Актуальная ситуация в Черном море

В Черном море на боевом дежурстве 2 вражеских малых ракетных корабля проекта "Буян-М", снаряжение которых – до 16 ракет типа "Калибр".

12:55, 26 сентября

ГСЧС ликвидировала последствия удара по Одесчине

Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов в Одесской области. В результате атаки двое граждан получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

12:54, 26 сентября

В Херсонской области из-за вражеского удара пострадал полицейский из Днепропетровщины

Из-за вражеского удара по Бериславу пострадал правоохранитель. Как стало известно, российская армия атаковала город дроном-камикадзе.

Осколочное ранение плеча получил полицейский из Днепропетровщины.

12:32, 26 сентября

Как выглядела боевая работа ПВО ночью 26 сентября

Николай Олещук показал боевую работу подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БПЛА типа "Shahed" 26 сентября.

 

12:22, 26 сентября

В Херсоне в результате авиаудара есть раненый

Стало известно о раненом в результате авиаудара по Херсону. За медпомощью обратился 38-летний мужчина.

Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему помощь.

12:02, 26 сентября

СБУ разоблачила российского информатора на Черниговщине

Контрразведка Службы безопасности задержала на Черниговщине информатора спецслужб России, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах области. В первую очередь врага интересовала информация о местоположениях блокпостов, численности личного состава, наличии военной техники ВСУ и строительстве на территории региона объектов военной авиации.

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

11:54, 26 сентября

В Херсонской области потушили 22 пожара, возникших из-за вражеских атак

На Херсонщине за прошедшие сутки пожарные потушили 22 пожара, возникших из-за вражеских атак. Спасатели работали всю ночь и уже к утру все пожары были ликвидированы.

Российская армия безжалостно уничтожает гражданскую инфраструктуру и дома мирных людей, но спасатели делают все возможное и сверхвозможное, чтобы спасти каждую жизнь и сохранить дома людей.

11:06, 26 сентября

HIMARS "посетил" совещание в штабе оккупантов под Херсоном

Благодаря наведению СБУ HIMARS "посетил" совещание в штабе оккупантов под Херсоном.

Наши источники в спецслужбах предоставили эксклюзивное видео поражения временного пункта управления россиян 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 – "300".

 

10:18, 26 сентября

В Херсоне есть раненые

Из-за утренних обстрелов Корабельного района Херсона российскими оккупационными войсками ранены два человека. Им оказана медицинская помощь.

Известно, что около 8:20 оккупанты накрыли огнем Корабельный район города. Один из снарядов попал во двор дома. Легкие повреждения получили 48-летняя женщина и 68-летний мужчина. Врачи оказали им медицинскую помощь на месте.

10:10, 26 сентября

Что говорят в ОК "Юг" об ударе по переправе между Румынией и Украиной

В ОК "Юг" сообщили, что во время удара по переправе между Румынией и Украиной вражеские БПЛА не нарушили границу с ЕС. В настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению переправы, пересечение границы проводится на других пропускных пунктах.

10:02, 26 сентября

СБУ задержала в Херсоне священника УПЦ (МП)

СБУ задержала в Херсоне священника УПЦ (МП), торговавшего российским оружием и боеприпасами.

09:58, 26 сентября

Какова ситуация в Черном море

В Черном море на боевом дежурстве два носителя ракет типа "Калибр". Общий залп – 3 ракеты "Калибр".

09:44, 26 сентября

Приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка"

Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

09:34, 26 сентября

В Кривом Роге новые взрывы

Сообщается о взрыве в Кривом Роге. Александр Вилкул заверил, что "все нормально".

"Всё нормально. Конкретика позже ", – написал он.

09:14, 26 сентября

Детали ракетного удара по Николаеву

Вечером 25 сентября враг нанес ракетный удар по Николаеву. На окраине города попал в объект инфраструктуры, в результате чего загорелась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 га.

Кроме этого, ночью 26 сентября на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории агропредприятия. Пожар ликвидирован на площади 700 кв.м.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

08:57, 26 сентября

Россия ударила по Славянску

Этой ночью россияне в очередной раз ударили по Славянску. Руководитель городской военной администрации сообщил о двух прилетах в район БВС.

Разрушено здание автостанции. Пострадали рынок и кафе, прилегающие к трассе. К счастью, обошлось без жертв.

08:54, 26 сентября

Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией

Захватчики ночью в очередной раз атаковали Украину. В результате обстрела на границе между Украиной и Румынией россияне повредили пункт пропуска.

Наталья Гуменюк рассказала, что был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. Также россияне повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска.

 

08:50, 26 сентября

Утром Россия ударила по Херсону

Сегодня утром оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки пострадали жилые многоэтажки и частные дома.

Информация о пострадавших уточняется.

08:37, 26 сентября

Какие области атаковал враг ночью

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 6 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Как отметила Наталья Гуменюк, 10 "Шахедов" были сбиты над Одесчиной, 3 – над Херсонщиной, 6 – над Николаевщиной, 3 – над Кировоградщиной. Она подчеркнула, что атака была сконцентрирована на южных регионах Украины.

08:27, 26 сентября

В Черкасской области есть попадание дрона

Ночью враг атаковал Черкасскую область "Шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника.

Однако есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно, без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.

08:23, 26 сентября

Херсонщину обстреляли 17 раз

Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 17 раз, российская армия использовала для этого 98 снарядов.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Инженерном.

В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТГ за минувшие сутки 3 человека, к сожалению, погибли, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

08:22, 26 сентября

Актуальные потери россиян на фронте

ВСУ уже уничтожили 276 670 оккупантов. За прошедшие сутки – 400 бойцов.

08:21, 26 сентября

Николаев подвергся ракетному обстрелу

Около 21:00 Николаев подвергся ракетному обстрелу. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города.

В настоящее время работники администрации района обследуют территорию.

08:20, 26 сентября

Временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном

В результате вражеского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

Пассажиры поезда 218 к Херсону будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.
Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

Работы по восстановлению движения продолжаются.

08:19, 26 сентября

Сколько "Шахедов" уничтожили ночью

Ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed".

В общей сложности были зафиксированы пуски 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Враг запускал их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 26 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Кстати, за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных сил совершила более сорока самолетовылетов, двадцать из них – на огневое поражение противника.

08:05, 26 сентября

Генштаб сообщил об огромных потерях во вражеской 200 ОМСБр

Противник продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск северного флота России, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные.

Так, в городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады. У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий.

08:02, 26 сентября

Огромные потери оккупантов на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме этого, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.

08:00, 26 сентября

Оккупанты обстреливают Херсонщину

За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, ИКК, авиации и БПЛА, одних из них – ракетный.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка Херсона.

Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 – получили ранения.

07:47, 26 сентября

Армия России продолжает накрывать огнем Херсонщину

Вчера около 21 вечера под удар попала Киселевка. Травмированы четыре человека. Двое мужчин 28 и 64 лет, 67-летняя женщина получили легкие повреждения. Им предоставлена помощь на месте.

Еще одна пострадавшая в возрасте 68 лет доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

На рассвете оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно – пострадал человек. Информация уточняется.

Также из авиации враг ударил по Ольговке. Масштабы разрушений устанавливаются.

07:39, 26 сентября

Враг обстрелял Никопольщину

Ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено не эксплуатируемое здание и линии электропередач. К счастью, люди не пострадали.

07:39, 26 сентября

В Кривом Роге есть попадание

В ОВА сообщили, что в Кривом Роге прилет произошел по одному из предприятий города. Сейчас информация уточняется.

07:18, 26 сентября

Последствия ночной атаки на Одесчину

В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито.

К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

06:28, 26 сентября

Взрывы в Кривом Роге

Мониторинговые каналы пишут об утренних взрывах в Кривом Роге. Отметим, что на территории Днепропетровской области раздается воздушная тревога.

06:16, 26 сентября

В Мариуполе партизаны обесточили базу российской армии

Во временно оккупированном Мариуполе силы украинского сопротивления обезвредили трансформаторные установки. Те снабжали базу оккупантов электричеством.

Поражение произошло в районе между ЖМР 23 и селом Старый Крым.

 

06:14, 26 сентября

В Одессе в результате обстрела пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО

В результате вражеских обстрелов в ночь на 25 сентября в Одессе пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения 9 объектов культурного наследия:

  • Воронцовский дворец;
  • Дом Марини, Ашкинази;
  • Дом Серато и Верани;
  • Дом прибыльный Лерхе;
  • Дом Зонтага;
  • Дворец (объем фасадного здания);
  • Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";
  • Дом Золотарева, Масса.

Кроме этого, значительные повреждения получил Морвокзал. А в Нерубайской территориальной общине Одесчины повреждены объекты культуры. Это Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств.

06:12, 26 сентября

Спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский"

Появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский". 18 сентября на аэродроме "Чкаловский" произошла диверсия. Неизвестные взорвали российские самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н.

В распоряжении 24 Канала благодаря источникам в разведке появились новые спутниковые снимки из аэропорта. Благодаря им можно увидеть, что российские захватчики вывели три поврежденных самолета, которые накануне взорвали неизвестные диверсанты.

На фото, датированном 24 сентября, этих судов нет. Хотя еще 18 числа они были.

Добавим, что на аэродроме "Чкаловский" базируются правительственные суда, которые в народе называют "самолетами судного дня".

06:11, 26 сентября

"Шахед" мог приземлиться на территории Румынии

По данным мониторонговых групп, "Шахед" то ли приземлился на территории Румынии, то ли упал где-то недалеко от границы. Официальной информации на этот счет пока нет.

06:10, 26 сентября

В Одесской области сбивали "Шахеды"

По данным мониторинговых каналов, в Одесской области активно сбивали дроны-камикадзе ночью.

06:09, 26 сентября

Угроза дронов в Одесской области

По данным Воздушных сил, "Шахеды" ночью заходили в устье Дуная, двигались в западном направлении.

Воздушные силы писали: "Измаил, Рени – несколько групп "Шахедов" приближаются с Востока!"

06:08, 26 сентября

В Черкасской области слышны взрывы

В Черкасской ОВА заявили о работе ПВО в области.

06:06, 26 сентября

Угроза "Шахедов"

Ночью Воздушные силы предупреждали о "Шахедах" в направлении Кропивницкого.

Также заявляли об очередной группе "Шахедов" из Черного моря в направлении Николаева и Черкасс.

 

Автор: Ірина Чеботнікова, Софія Ропан