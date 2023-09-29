Взрывы и попадание в Николаеве, обстрел Днепропетровщины: хронология 583 дня войны

По состоянию на 29 сентября в Украине проходит 583-й день полномасштабного вторжения России. Наши Силы обороны мощно ведут контрнаступление и наносят огромные потери оккупантам.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какую помощь нам оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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