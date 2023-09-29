Взрывы и попадание в Николаеве, обстрел Днепропетровщины: хронология 583 дня войны
По состоянию на 29 сентября в Украине проходит 583-й день полномасштабного вторжения России. Наши Силы обороны мощно ведут контрнаступление и наносят огромные потери оккупантам.
Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какую помощь нам оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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За прошедшие сутки 24 раза российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали 155 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Приднепровском и Зеленовке. Ночью противник атаковал Садовое и Приднепровское. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ОТГ за минувшие сутки 3 человека, к сожалению, погибли, еще 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. За прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. По городу Купянск враг нанес удар ракетой "Гром Е-1". Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших. В результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары. В селе Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом. На утру враг уже успел атаковали Никополь с помощью БпЛА. Последствия уточняются. В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 45 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 5 – получили ранения. Над Сумщиной этой ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА. Около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45. Подробная информация уточняется. Ночью враг бил по двум районам Днепропетровской области. В Великомихайловской общине, что на Синельниковщине, загорелся дом. Пламя пожарные устранили. Из-за обстрела разрушены частный дом и хозяйственное сооружение. На Никопольщине под ударом артиллерии агрессора были Покровская, Мировская общины и сам Никополь. Последствия атак уточняются. Всюду обошлось без погибших и пострадавших. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября принял грамоты от послов 11 государств. И среди них была представительница Венгрии Зита Илона Бенчик. Она стала первым с 2020 года послом страны Европейского Союза, вручившей верительные грамоты Лукашенко. Этим фактом Венгрия фактически сочла легитимной власть белорусского диктатора. В российской Курской области беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, один трансформатор загорелся, сообщили местные власти. Ночью в Николаевской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Союзники НАТО тем или иным образом поддерживают Украину, оказывая гуманитарную, экономическую или безопасность. Но длительные боевые действия показали, что запасов оружия и боеприпасов все же не хватает. Об этом во время форума "Выиграть войну. Выиграть мир" заявила посол США при НАТО Джулиан Смит. Следовательно, в Альянсе планируется нарастить производство вооружения, чтобы обеспечить как собственные нужды, так и продолжить помогать нашему государству.
Россия постоянно обстреливает Херсонщину
Ситуация в Харьковской области
Актуальные потери россиян на фронте
Утром враг атаковал Никополь
Какая ситуация в Херсонской области
В Сумской области уничтожили вражеский дрон
Россия ударила по объекту инфраструктуры в Николаеве
Враг обстрелял Днепропетровщину
Потери оккупантов на фронте за минувшие сутки
Посол Венгрии вручил верительные грамоты Лукашенко
Под Курском дрон сбросил два взрывных устройства
Взрывы в Николаевской области
НАТО планирует нарастить производство вооружения
За прошедшие сутки 24 раза российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали 155 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Приднепровском и Зеленовке.
Ночью противник атаковал Садовое и Приднепровское.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ОТГ за минувшие сутки 3 человека, к сожалению, погибли, еще 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
За прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. По городу Купянск враг нанес удар ракетой "Гром Е-1". Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших.
В результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары.
В селе Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом.
На утру враг уже успел атаковали Никополь с помощью БпЛА. Последствия уточняются.
В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 45 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 5 – получили ранения.
Над Сумщиной этой ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА.
Около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45. Подробная информация уточняется.
Ночью враг бил по двум районам Днепропетровской области. В Великомихайловской общине, что на Синельниковщине, загорелся дом. Пламя пожарные устранили. Из-за обстрела разрушены частный дом и хозяйственное сооружение.
На Никопольщине под ударом артиллерии агрессора были Покровская, Мировская общины и сам Никополь. Последствия атак уточняются. Всюду обошлось без погибших и пострадавших.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября принял грамоты от послов 11 государств. И среди них была представительница Венгрии Зита Илона Бенчик.
Она стала первым с 2020 года послом страны Европейского Союза, вручившей верительные грамоты Лукашенко. Этим фактом Венгрия фактически сочла легитимной власть белорусского диктатора.
В российской Курской области беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, один трансформатор загорелся, сообщили местные власти.
Ночью в Николаевской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Союзники НАТО тем или иным образом поддерживают Украину, оказывая гуманитарную, экономическую или безопасность. Но длительные боевые действия показали, что запасов оружия и боеприпасов все же не хватает. Об этом во время форума "Выиграть войну. Выиграть мир" заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.
Следовательно, в Альянсе планируется нарастить производство вооружения, чтобы обеспечить как собственные нужды, так и продолжить помогать нашему государству.