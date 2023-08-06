Массированная ночная атака "Шахедами" и ракетами: хронология 529 дня войны

По состоянию на 6 июля в Украине длится 529-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники дают мощный отпор оккупантам, а те – несут огромные потери на фронте.

О главных событиях 6 августа – читайте в материале 24 Канала.

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В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию гаражного кооператива в Херсоне. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.В ночь с 5 на 6 августа силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и два ударных беспилотника типа "Shahed-136".За 5 августа россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Нью-Йорке и Торском. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.ВСУ уже уничтожили 249 700 оккупантов. За прошедшие сутки – 590 солдат.Всего за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа противник применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной уничтожено: 13 крылатых ракет "Калибр"; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".ПВО уничтожила 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов. С вечера 5 августа по утро 6 августа 2023 года оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами "Shahed-136/131". В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной.Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.Слышны взрывы на Хмельнитчине. ПВО отрабатывает воздушные цели.В Хмельницкой области снова серия взрывов.В Воздушных силах заявляли, что есть ракеты в Хмельницкой области. Также группа ракет двигается в направлении Ивано-Франковской области.Российские оккупанты ночью 6 августа выпустили ракеты по Украине. Многие области охватила воздушная тревога. Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления.Начальник Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин рассказал, что во время дневной атаки на регион взрывная волна повредила кровлю, двери и окна в нескольких частных жилых домах, а также выбила окна в одном из коммунальных заведений культуры, помещении автовокзала и коммерческом помещении.В Воздушных силах сообщали, что ударные БпЛА Shahed двигаются в направлении Староконстантинова.Об угрозе "Шахедов" сообщили и в Житомирской области. В обеих областях начала работать ПВО.Российские оккупанты ночью выпустили "Шахеды". Они двигались в сторону Хмельнитчины.