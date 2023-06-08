Голая Пристань практически затоплена, подрыв ГЭС не помогает наступлению: хронология 470 дня войны

В Украине длится 470-й день полномасштабного вторжения России. Враг продолжает атаковать наши города и села, но Вооруженные Силы дают мощный отпор захватчикам.
О самом главном за сутки 8 июня – читайте в материале 24 Канала.
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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА.6:41
6 июня прошла массовая эвакуация гражданских из Каховки, люди использовали собственные автомобили. Эвакуационными маршрутами воспользовались и российские оккупанты, местных жителей они использовали как живой щит.6:30
Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС. Россияне понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. Есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Кроме того, враг потерял несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.6:10
Владимир Зеленский заявил, что разрушение ГЭС "точно не помогает наступлению". В то же время раскрывать детали о конкретном влиянии подрыва Каховской ГЭС на контрнаступательные действия Киева он не стал.3:36
В Укргидроэнерго считают, что для того, чтобы построить новую ГЭС, нужно минимум 5 лет. При этом – в режиме работы 24 на 7. Кроме этого, для ее создания необходим минимум 1 миллиард евро.2:48
В Сумской области громко. Работает ПВО.2:14
Оккупированную Кинбурнскую косу водой отрезало от материка. Это произошло после мощного затопления, вызванного российским подрывом дамбы на Каховской ГЭС.0:00
После подрыва Каховской ГЭС во временно оккупированной россиянами Голой Пристани значительно поднялся уровень воды. Город буквально превратился в озеро – его практически полностью затопило. Уровень воды продолжает расти каждый час.