Голая Пристань практически затоплена, подрыв ГЭС не помогает наступлению: хронология 470 дня войны

В Украине длится 470-й день полномасштабного вторжения России. Враг продолжает атаковать наши города и села, но Вооруженные Силы дают мощный отпор захватчикам.

О самом главном за сутки 8 июня – читайте в материале 24 Канала.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА.6 июня прошла массовая эвакуация гражданских из Каховки, люди использовали собственные автомобили. Эвакуационными маршрутами воспользовались и российские оккупанты, местных жителей они использовали как живой щит.Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС. Россияне понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. Есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Кроме того, враг потерял несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.Владимир Зеленский заявил, что разрушение ГЭС "точно не помогает наступлению". В то же время раскрывать детали о конкретном влиянии подрыва Каховской ГЭС на контрнаступательные действия Киева он не стал.В Укргидроэнерго считают, что для того, чтобы построить новую ГЭС, нужно минимум 5 лет. При этом – в режиме работы 24 на 7. Кроме этого, для ее создания необходим минимум 1 миллиард евро.В Сумской области громко. Работает ПВО.Оккупированную Кинбурнскую косу водой отрезало от материка. Это произошло после мощного затопления, вызванного российским подрывом дамбы на Каховской ГЭС.После подрыва Каховской ГЭС во временно оккупированной россиянами Голой Пристани значительно поднялся уровень воды. Город буквально превратился в озеро – его практически полностью затопило. Уровень воды продолжает расти каждый час.