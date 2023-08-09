"Отвод" войск в Каховке, обстрел Днепропетровщины с жертвой: хронология 532 дня войны

В Украине уже 532 дня идет полномасштабное вторжение России. Наши защитники мощно дают отпор захватчикам, а те – несут колоссальные потери.

О главных событиях 9 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора – рассказывает 24 Канал.

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Резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Сватовско-Кременском направлении. В целях организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию в город Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя минобороны России. В частности, в период с 1 по 7 августа из вышеуказанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 окупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.ВСУ уже уничтожили 251 620 оккупантов. За прошедшие сутки – 820 солдат.С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую громаду. Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач.

Враг обстрелял Никопольщину / фото ОВА

Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет оккупантов, сообщил Генштаб. Тип вертолета сейчас устанавливается.Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.По словам Петра Андрющенко, также защитники "Азовстали" настолько испугали российских оккупантов в прошлом году, что территорию завода решили "освятить". Так, враг устраивал крестный ход, чтобы выгнать оттуда демонов.Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что сейчас россияне разминируют меткомбинат "Азовсталь" – там до сих пор систематически кто-то взрывается. Там где разминировали, режут на металл. Часто на разминирование отправляют именно бойцов из псевдореспублика, потому что для страны-агрессорки они составляют расходный материал. От глобального обустройства баз враг пока отказывается. Там есть вертолетная площадка, куда садятся российские воздушные суда, но из-за систематических прилетов по городу постоянно не базируются.В ЦПК заявили, что Минобороны потратило на оружие около 27 миллиардов гривен, но его не получило. 27 миллиардов гривен – это общая сумма просроченной дебиторской задолженности, которая составляет 33 миллиарда гривен. Из нее уже вычислили 5,86 миллиарда (задолженность по вещевому обеспечению), а также 1 миллиард – ориентировочный размер задолженности по другим программам оборонного ведомства. Источники Центра противодействия коррупции подтверждают следующие подсчеты.Также в Херсонской области оккупанты отключили абонентов от операторов мобильной связи России и проводного Интернета. В ходе этого по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.В Каховке оккупанты заявили об "отводе" войск, но в Минобороны предупредили о провокации. Так, в Херсонской области россияне распространяли фейки об отводе войск России. В настоящее время агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в "правоохранительные органы".