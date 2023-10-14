Обучение украинцев на F-16 в США, новая помощь от Германии: хронология 598 дня войны

По состоянию на 14 октября в Украине длится 598-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники борются за нашу независимость и дают отпор оккупантам, а те – несут колоссальные потери на фронте.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах, военной помощи от партнеров и других новостях – читайте в материале 24 Канала.

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