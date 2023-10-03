Дроновая атака по Украине, попадание обломков на Днепропетровщине: хронология 587 дня войны

По состоянию на 3 октября, в Украине длится уже 587-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники дают отпор оккупантам, а те – несут мощные потери на фронте.

Какая ситуация в дипломатической сфере и на фронте, какие страны помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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