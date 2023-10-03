Дроновая атака по Украине, попадание обломков на Днепропетровщине: хронология 587 дня войны
По состоянию на 3 октября, в Украине длится уже 587-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники дают отпор оккупантам, а те – несут мощные потери на фронте.
Какая ситуация в дипломатической сфере и на фронте, какие страны помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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На севере Украины Силы обороны усиливают системы ПВО, сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ. Таким образом, на севере увеличили количество мобильных огневых групп, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны. В Николаеве в некоторых районах города был слышен звук взрыва. Парламент Армении ратифицировал Римский устав. Это означает, что Путин будет арестован, если он приедет на территорию страны. В Донецкой области на перегоне "Енакиево-Углегорск" поезд переехал российский ЗРК "Стирла-10", пишут росСМИ. В результате этого есть по меньшей мере трое погибших и двое раненых оккупантов. Как пишут издания, водитель не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд. В Воздушных силах сообщили, что на юге Николаевщины активность вражеских разведывательных БПЛА. Работает ПВО. Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач. За прошедшие сутки врагу нанесены такие потери: Кроме того, уничтожен еще один полевой пункт боеснабжения. На Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Кураховскую общину, повредили 21 дом. На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая община. На Лисичанском направлении в Северском повреждены дом и нежилое здание, в Торском Лиманской общины – амбулатория, в Переездном Звановской общины в зоне обстрелов 2 улицы. Всего за сутки россияне ранили 5 жителей Донецкой области. Очередной день для Херсона начался с российских обстрелов. Около шести часов утра под огнем оказались жилые кварталы в центре города. Повреждены дома херсонцев, автомобили и бутики. В результате этих вражеских ударов люди не пострадали. 2 октября Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. "Обсудили важные вопросы: ситуацию на фронте, первоочередные потребности украинских воинов, ведущую роль Эстонии в запуске ИТ-коалиции для нашего государства. Обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Эстонии на пути нашей страны к ЕС и НАТО. Спасибо Эстонии за своевременную помощь Украине!" – написал украинский президент. В Николаеве раздался мощный взрыв. Около 8:00 в Змиевке россияне обстреляли жилой дом. Предварительно, пострадал один человек. Информация уточняется. Ночью по Ингульцу зафиксировано три прилета артиллерии. Вражескими снарядами уничтожены админздание и библиотека, повреждены церковь, почта и агропредприятие. В Велетенском в результате попаданий произошел пожар вспомогательного сооружения на придомовой территории. В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Пуски производились из временно оккупированного Крыма: В южных и восточных областях работали силы ПВО. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей. Всего было уничтожено 30 воздушных целей: Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 23 раза, российский враг использовал для этого 152 снаряда. Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Благовещенском, Приднепровском и Садовом. Ночью противник совершил артиллерийские обстрелы Корабельного и Суворовского районов Херсона. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ОТГ за минувшие сутки один человек, к сожалению, погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Одним из подразделений Военно-Морских Сил на Юге Украины уничтожен "Shahed-136". Так, в Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "SHAHED-136". В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Более 3 часов несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевщину и Днепропетровщину. 17 дронов-камикадзе уничтожены: 16 – Николаевщина, 1 – Днепропетровщина. К счастью, попаданий не допущено. Эффективно работали силы ПВО воздушных командований "Юг" и "Восток", а также мобильные огневые группы других составляющих Сил обороны. За минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 60 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений, церкви, гуманитарного штаба, торгового центра, автоцентра, завода и объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 – получили ранения. 13 беспилотников и крылатая ракета – столько вражеского железа в небе над Днепропетровской областью уничтожили этой ночью защитники из ПвК "Восток" и других составляющих Сил обороны. В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили. Также обломки от сбития БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже был потушен. Есть разрушение производственных объектов. Продолжал агрессор и террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии целил по Мировскому обществу. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭС и 4 артиллерийских средства противника. Утром раздались мощные взрывы в Херсоне. В США не исключают, что Северная Корея все-таки заключила соглашение с Россией и передает Москве вооружение. Там сказали, что озабочены сближением связей в военной и других сферах между РФ и КНДР. "Относительно России мы обеспокоены усилением связей между РФ и Северной Кореей, особенно когда речь идет о любой потенциальной передаче оружия из КНДР в России или из России в КНДР", – отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Германия передала Украине очередной пакет помощи. В него вошли вездеходы и инженерные машины для разминирования. Так, в новый пакет помощи вошли: У Пентагона есть возможность передать Украине оружие еще на 5,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил "Голос Америки". Сейчас США могут осуществлять поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные потребности ВСУ на поле боя.
СБУ задержала одну из крупнейших агентурных сетей России
Силы обороны усиливают системы ПВО
В Николаеве снова слышали взрыв
Армения ратифицировала Римский устав
Полицейские документируют последствия вражеских атак Днепропетровщины
На Донбассе поезд наехал на российский ЗРК
В Николаевской области работает ПВО
Сколько оккупантов уничтожено на Юге Украины
Какая ситуация в Донецкой области
Утром враг обстрелял жилые кварталы Херсона
Зеленский встретился с министром обороны Эстонии
Мощный взрыв в Николаеве
Оккупационные войска обстреляли Херсонщину
Актуальные потери россиян на войне
Сколько ночью уничтожили вражеских целей над Украиной
Россия обстреляла Херсонщину
На Юге уничтожили "Шахед"
В Николаевской области уничтожили 16 дронов-камикадзе
Враг устроил дроновую атаку ночью
Какая ситуация в Херсонской области
Россия цинично обстреляла Днепропетровщину
Огромные потери оккупантов на фронте
Громкие взрывы в Херсоне
США не исключают снабжение Северной Кореей оружия в Россию
Германия передала Украине новую помощь
Пентагон может передать Украине оружия более чем на 5 миллиардов
На севере Украины Силы обороны усиливают системы ПВО, сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ.
Таким образом, на севере увеличили количество мобильных огневых групп, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны.
В Николаеве в некоторых районах города был слышен звук взрыва.
Парламент Армении ратифицировал Римский устав. Это означает, что Путин будет арестован, если он приедет на территорию страны.
В Донецкой области на перегоне "Енакиево-Углегорск" поезд переехал российский ЗРК "Стирла-10", пишут росСМИ.
В результате этого есть по меньшей мере трое погибших и двое раненых оккупантов. Как пишут издания, водитель не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.
В Воздушных силах сообщили, что на юге Николаевщины активность вражеских разведывательных БПЛА. Работает ПВО.
Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач. За прошедшие сутки врагу нанесены такие потери:
Кроме того, уничтожен еще один полевой пункт боеснабжения.
На Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Кураховскую общину, повредили 21 дом.
На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая община.
На Лисичанском направлении в Северском повреждены дом и нежилое здание, в Торском Лиманской общины – амбулатория, в Переездном Звановской общины в зоне обстрелов 2 улицы.
Всего за сутки россияне ранили 5 жителей Донецкой области.
Очередной день для Херсона начался с российских обстрелов. Около шести часов утра под огнем оказались жилые кварталы в центре города. Повреждены дома херсонцев, автомобили и бутики.
В результате этих вражеских ударов люди не пострадали.
2 октября Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.
"Обсудили важные вопросы: ситуацию на фронте, первоочередные потребности украинских воинов, ведущую роль Эстонии в запуске ИТ-коалиции для нашего государства. Обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Эстонии на пути нашей страны к ЕС и НАТО. Спасибо Эстонии за своевременную помощь Украине!" – написал украинский президент.
В Николаеве раздался мощный взрыв.
Около 8:00 в Змиевке россияне обстреляли жилой дом. Предварительно, пострадал один человек. Информация уточняется.
Ночью по Ингульцу зафиксировано три прилета артиллерии. Вражескими снарядами уничтожены админздание и библиотека, повреждены церковь, почта и агропредприятие.
В Велетенском в результате попаданий произошел пожар вспомогательного сооружения на придомовой территории.
В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Пуски производились из временно оккупированного Крыма:
В южных и восточных областях работали силы ПВО. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.
Всего было уничтожено 30 воздушных целей:
Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 23 раза, российский враг использовал для этого 152 снаряда. Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Благовещенском, Приднепровском и Садовом.
Ночью противник совершил артиллерийские обстрелы Корабельного и Суворовского районов Херсона.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ОТГ за минувшие сутки один человек, к сожалению, погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.
Одним из подразделений Военно-Морских Сил на Юге Украины уничтожен "Shahed-136".
Так, в Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "SHAHED-136".
В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Более 3 часов несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевщину и Днепропетровщину.
17 дронов-камикадзе уничтожены: 16 – Николаевщина, 1 – Днепропетровщина. К счастью, попаданий не допущено.
Эффективно работали силы ПВО воздушных командований "Юг" и "Восток", а также мобильные огневые группы других составляющих Сил обороны.
За минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 60 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений, церкви, гуманитарного штаба, торгового центра, автоцентра, завода и объекта критической инфраструктуры в Херсоне.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 – получили ранения.
13 беспилотников и крылатая ракета – столько вражеского железа в небе над Днепропетровской областью уничтожили этой ночью защитники из ПвК "Восток" и других составляющих Сил обороны.
В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.
Также обломки от сбития БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже был потушен. Есть разрушение производственных объектов.
Продолжал агрессор и террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии целил по Мировскому обществу. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭС и 4 артиллерийских средства противника.
Утром раздались мощные взрывы в Херсоне.
В США не исключают, что Северная Корея все-таки заключила соглашение с Россией и передает Москве вооружение. Там сказали, что озабочены сближением связей в военной и других сферах между РФ и КНДР.
"Относительно России мы обеспокоены усилением связей между РФ и Северной Кореей, особенно когда речь идет о любой потенциальной передаче оружия из КНДР в России или из России в КНДР", – отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Германия передала Украине очередной пакет помощи. В него вошли вездеходы и инженерные машины для разминирования.
Так, в новый пакет помощи вошли:
У Пентагона есть возможность передать Украине оружие еще на 5,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил "Голос Америки".
Сейчас США могут осуществлять поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные потребности ВСУ на поле боя.