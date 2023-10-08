Взрывы в Херсоне, вероятный новый пакет помощи от США: хронология 592 дня войны

По состоянию на 8 октября в Украине проходит 592-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники продолжают мощно вести контрнаступление, а захватчики – несут колоссальные потери.

О том, как изменилась ситуация на поле боя, главные новости по состоянию на 8 октября – читайте в материале 24 Канала.

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