Взрывы в Херсоне, вероятный новый пакет помощи от США: хронология 592 дня войны
По состоянию на 8 октября в Украине проходит 592-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники продолжают мощно вести контрнаступление, а захватчики – несут колоссальные потери.
О том, как изменилась ситуация на поле боя, главные новости по состоянию на 8 октября – читайте в материале 24 Канала.
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В Черном море 1 носитель ракет типа "Калибр". Общий боезапас до 4 ракет. В Херсонской области враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели. Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали. Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и его жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет. На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет. Под огнем был и Станислав. Последствия удара с "Градов" выясняются. За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; транспортная база в Херсонском районе; предприятие в Бериславском районе. Из-за агрессии 3 человека получили ранения. Сегодня около 01:00 армия России из артиллерии обстреляла Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города. Информация о пострадавших устанавливается. 7 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага. По данным СМИ, Джозеф Байден ищет выход из тупика в отношениях с республиканцами по поддержке Украины. Президент США рассматривает идею одобрения большого пакета. Так, американский лидер рассматривает законопроект об одноразовом расходе на поддержку Украины. Речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов, которой должно хватить до начала 2025 года на финансирование вооружений и гуманитарной помощи. Беларусь снова проверяет боеготовность армии. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что сообщения о военных учениях на территории Беларуси были частью привычного лавирования Лукашенко. По его словам, новые ренировки белорусских военных могут быть связаны с неуверенностью Лукашенко в его будущем. Вероятно, белорусский диктатор видит, как Россия не выполнила ни одно свое обещание по защите Армении, которая была частью ОДКБ. Это может принуждать его перекладывать эту ситуацию на себя. В Херсоне слышны взрывы.
Ситуация в Черном море
Херсонщина снова под вражескими обстрелами
Какая ситуация в Херсонской области
Актуальные потери России на фронте
В Николаевской области уничтожили разведывательный БпЛА
Какая ситуация на фронте
Потери оккупантов на фронте
Байден может предложить большой пакет помощи для Украины
Беларусь проверяет боеготовность армии
Взрывы в Херсоне
В Черном море 1 носитель ракет типа "Калибр". Общий боезапас до 4 ракет.
В Херсонской области враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели.
Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.
Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали.
Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и его жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет.
На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.
Под огнем был и Станислав. Последствия удара с "Градов" выясняются.
За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; транспортная база в Херсонском районе; предприятие в Бериславском районе. Из-за агрессии 3 человека получили ранения.
Сегодня около 01:00 армия России из артиллерии обстреляла Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города. Информация о пострадавших устанавливается.
7 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10".
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.
Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
По данным СМИ, Джозеф Байден ищет выход из тупика в отношениях с республиканцами по поддержке Украины. Президент США рассматривает идею одобрения большого пакета.
Так, американский лидер рассматривает законопроект об одноразовом расходе на поддержку Украины. Речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов, которой должно хватить до начала 2025 года на финансирование вооружений и гуманитарной помощи.
Беларусь снова проверяет боеготовность армии. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что сообщения о военных учениях на территории Беларуси были частью привычного лавирования Лукашенко.
По его словам, новые ренировки белорусских военных могут быть связаны с неуверенностью Лукашенко в его будущем. Вероятно, белорусский диктатор видит, как Россия не выполнила ни одно свое обещание по защите Армении, которая была частью ОДКБ. Это может принуждать его перекладывать эту ситуацию на себя.
В Херсоне слышны взрывы.