Последние профессиональные силы: генерал армии объяснил, зачем Путину попытки наступления на Востоке

Ситуация на Востоке остается тяжелой. Враг не оставляет попыток атаковать и перебрасывает силы на Лимано-Купянское направление, а также на Марьинское и Бахмутское.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что украинская разведка отслеживает перемещение врага в частности на этих направлениях. До 100 тысяч личного состава оккупантов усилилось Купянско-Сватовское направление, в том числе Кантемировской дивизией. А также новыми танковыми системами и артиллерийского огня. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме ВСУ "минуснули" еще сотни оккупантов: колоссальные потери врага на 30 июля

Это будет стратегическим провалом Путина

Украинские силы активно двигаются на Бахмутском направлении, и это вызывает личную обеспокоенность у Владимира Путина. Ведь утрата Бахмута станет стратегическим провалом его лично.

Поэтому россияне у Бахмута с разных сторон пытаются концентрировать последние профессиональные силы, которые двигаются на Марьинском направлении, а также на Андреевском, где наши силы действительно продвинулись, а также в Старомайорском,

– подчеркнул он.

Российский диктатор признался, что ежечасно контролирует ситуацию на фронте. И он требует от своих военных все больше атак. А когда украинские силы освобождают населенные пункты, для него это большая трагедия. И он давит на своих генералов, чтобы они по новому захватывали позиции.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме

Сегодня очень важны Марьинское, Андреевское и Купянско-Лиманское направления. Ведь туда россияне пытаются оттянуть наши силы из Бахмута, чтобы помешать украинским защитникам его освободить.

"А мы уже на грани этого – заходим с Юга, где происходит активное движение, и держим с Севера. И все больше окружаем Бахмут. Это означает в перспективе либо уничтожение российской группировки на этом направлении, либо захват в плен, либо ее уход из города ", – подчеркнул Маломуж.

У россиян огромные потери

В последние дни на Купянском направлении враг продвинулся до километра вперед. Однако наши силы отразили все атаки, провели контратаки, в том числе удары с флангов. И оккупанты были вынуждены вернуться на старые позиции.

Огромные потери несет элитная Кантемировская дивизия, обычно защищающая периметр Москвы, и переброшенная на Восточное направление. В то же время враг бросает в атаку зэков из "Шторма Z", которым нечего терять. И они тоже массово ликвидируются,

– отметил генерал армии.

Также россияне бросают в бой неподготовленных мобилизованных. И украинская разведка уже сообщает, что они отказываются воевать, а также выражают недовольство командованием. Среди российских военных распространены панические настроения, и все это деморализует армию страны-агрессора.

В то же время украинские силы контролируют все острые направления фронта. Мы не даем по ним продвигаться оккупантам. А сами в это время наступаем не только на Бахмутском направлении, но и на стратегически важном Южном.

Ведь движение на Бердянск, Токмак, Мелитополь позволит "перерезать" пополам силы врага на Юге, освободить оккупированные территории в Запорожской и Херсонской областях и двигаться в Крым.

Николай Маломуж оценил ситуацию на важнейших направлениях: смотрите видео

"Мы продолжаем ликвидировать силы врага. По большим секторам имеем по меньшей мере 500 уничтоженных оккупантов в сутки. А в некоторые дни – 700, и до 1000 раненых. Это огромное количество", – отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

В то же время он подчеркнул, что нет подтверждения о якобы "сотнях" утраченных единиц украинской техники, о которых говорит Путин.

"Российский диктатор находится в состоянии прострации. Он не знает, что говорить, постоянно обманывает, путается в своих обвинениях. Он просто деморализован. И он проигрывает в моральном плане, военном и на конкретных направлениях", – подчеркнул Николай Маломуж.

Читайте также Враг наступает в районе Марьинки, на Востоке – ожесточенные бои: карта боевых действий 30 июля

Ситуация на фронте