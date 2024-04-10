Путин использует замораживание войны для нового нападения, – Зеленский
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Президент Украины в интервью международным СМИ заявил, что заморозка войны может стать лишь передышкой для России. Владимир Зеленский не исключает новых агрессивных действий со стороны Москвы.
Глава нашего государства подчеркнул, что идея "замораживания войны", которую обсуждают в некоторых политических кругах, может привести к увеличению военного потенциала Кремля. Зеленский выразил обеспокоенность, что такой шаг позволит оккупантам исправить свои ошибки и подготовиться к новым атакам.
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Пауза для Путина – риск для Украины
Зеленский акцентировал на важности не поддаваться иллюзиям относительно замороженных конфликтов. По его словам, российско-украинская война – это не кино, а реальность, и пауза может стать лишь выгодой для Путина.
Многие могут обрадоваться, мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летят". Но это лишь до того момента, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, дронов и не проанализирует все свои ошибки,
– предупредил украинский президент.
Владимир Зеленский также выразил благодарность за поддержку со стороны международных партнеров, но констатировал, что любые попытки поставить на паузу войну могут иметь непредсказуемые последствия и только отсрочить решение проблемы.
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