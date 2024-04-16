Соотношение артиллерийских снарядов на фронте составляет 1 к 10, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью сообщил о недостатке артиллерийских снарядов на поле боя. По его словам, их соотношение на сегодня составляет 1 к 10.

Наши защитники очень сильно испытывают недостаток артиллерийских снарядов. Это усложняет процесс удержания на своих позициях и отражения штурмов врага.

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Россияне будут оттеснять нас каждый день

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что чтобы победить в этой войне нужно быть намного сильнее своего врага. Однако сейчас Вооруженные Силы Украины страдают от недостатка нужного вооружения, которое необходимо для дальнейшего ведения борьбы.

На сегодня у нас соотношение артиллерийских снарядов 1 к 10. Сможем ли мы удержать позиции? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день,

– сказал президент.

По его словам, для того, чтобы защитить территории, которые находятся под контролем Украины, необходимо перейти от единицы к равным цифрам, то есть 10 – 10. В частности, Россия постоянно получает дополнительное вооружение от своих союзников, он-як от Ирана.

Не снарядами едиными

Зеленский в интервью также отметил, что Украине не хватает оружия, чтобы воевать. Сейчас российская армия значительно превосходит украинскую: самолетов у врага 30 против нашего одного. Он отметил, что ни о каком паритете речь даже не идет.

Те самолеты, которые оккупанты поднимают из Крыма, достигают 400 – 500 километров, в зависимости от глубины их точки взлета. Конечно, в этих условиях Украине очень сложно, а помощь задерживается.

Чехия законтрактовала первые 180 тысяч снарядов

Еще в феврале президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна в рамках собственной инициативы нашла для Украины 800 тысяч снарядов, но для их передачи требуется финансирование.

По словам премьер-министра Чехии Петр Фиала, ситуация в Украине является критической. Успех чешской инициативы по поиску боеприпасов для Украины объясняется ее "обманчивой простотой".

Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы,

– сообщил Фиала.