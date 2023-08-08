Зона напряжения, – военный эксперт объяснил, что происходит на белорусско-польской границе

Польша перекидывает дополнительные войска на границу с Беларусью. Но россияне руками Беларуси провоцируют конфликты на границе для того, чтобы сковывать силы НАТО в "точках напряжения".

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что все для того, чтобы армия Альянса постоянно чем-то занималась, "отражала атаку" и держала определенное количество войск. К слову, дополнительные войска на границу Польша отправляет по запросу пограничной службы.

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Речь идет о конфликтах, связанных с нелегальными мигрантами. Их Беларусь постоянно пытается перебросить в Европу, чтобы там провоцировать внутренние конфликты. К тому же в Польшу недавно залетали белорусские вертолеты.

Есть территория, которая называется Сувалкским коридором. Он объединяет территорию Литвы с Польшей, а также с другими странами Североатлантического альянса. Этот коридор также отделяет Беларусь и Калининградскую область России.

Его протяженность, по словам военного эксперта, примерно 30 – 40 километров. Еще со времен СССР его считали возможной "точкой атаки". Когда-то разрабатывали специальное оружие, чтобы можно было отражать танковые атаки на этом коридоре.

Россияне делают все, чтобы этот регион, Сувалкский коридор, оставался такой зоной напряжения, чтобы Европа там держала огромное количество войск. Для того, чтобы забрать фокус войны с Украиной на напряжение на границе с ЕС,

– сказал Нарожный.

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Кому еще может угрожать вторжение России

Армия Беларуси проводит учения, приближенные к "реальной обстановке", недалеко от границы с Польшей и Литвой. Но Владимир Путин имеет маниакальное желание вернуть все в 1991 год, когда распадался Советский Союз.

Российский диктатор мечтает снова оккупировать Украину, Беларусь, страны Балтии. Именно те страны, которые когда-то были в составе СССР. Если Беларусь нападет на Польшу – это будет самоубийственная операция для белорусов и даже россиян. Ведь Польша имеет в несколько раз более мощную армию, чем Беларусь.

"А небольшие страны – Латвия, Литва, Эстония – под угрозой вторжения. Скорее всего, Россия будет наносить удары именно по странам Балтии, чем Польше", – убежден военный эксперт.

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