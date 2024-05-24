Харьков хотят уничтожить: как работает российская армия на севере
Россияне продолжают терроризировать население Харькова, обстреливая их ракетами. Все это делается сознательно, ведь Харьков – первая столица Украины, пусть и советского образца. В то же время около 25 тысяч оккупантов задействованы в боях на Харьковщине, отвлекая внимание украинских военных от других опасных направлений.
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что противник не дошел до фортификационных сооружений на Харьковщине. Его удалось остановить в зоне так называемой полосы обеспечения – и противник ввязался в кровавые и бесперспективные бои в районе города Волчанск, который сейчас стирается с лица земли.
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Хрестоматийный пример
Сергей Грабский отметил, что количества противника с самого начала было недостаточно для того, чтобы осуществить какие-то масштабные наступательные операции.
Общая группировка противника, развернутая в трех областях России, составляет до 50 тысяч человек. Примерно половина этой группировки задействована именно в боях на Харьковском направлении, что является абсолютным хрестоматийным примером отвлекающих действий,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что если это совместить с массированной информационно-психологической операцией, на которую повелось наше СМИ, можно говорить о попытке противника, используя военные и невоенные методы, отвлечь внимание от других наиболее опасных направлений, где ведутся бои высокой интенсивности.
Это утверждение дублируется с заявлением президента Украины, который отметил, что военное командование понимает, что это отвлекающий маневр для того, чтобы стянуть силы.
Чтобы превратить Харьков в пустыню
Что касается ударов по Харькову, которые враг наносит ежедневно и каждую ночь, Сергей Грабский отметил, что россияне будут делать все возможное, чтобы уничтожить город. И на это есть несколько причин:
- Харьков является историческим символом Украины, государствообразующим символом Украины как первая столица современной Украины, пусть и советского образца.
- Харьков является чрезвычайно важным промышленным центром.
- Харьков является очень важным научным и образовательным центром Украины.
Именно поэтому уничтожение Харькова является исключительно стратегической задачей российских оккупантов и российского политического режима.
Они будут наносить удар для того, чтобы подорвать наш военно-промышленный, научный и образовательный комплексы, заставить людей покинуть город и превратить его в пустыню,
– сказал Сергей Грабский.
Он добавил, что россияне называют это "санитарной зоной", украинские военные же называют это алеппозацией, то есть противник действует теми же методами и алгоритмами, как и в 2015 году в городе Алеппо. Ничего нового враг не придумал, и в Харькове происходит абсолютно показательный, циничный и сознательный террор.Обратите внимание! В 2011 году жители Алеппо начали протестовать против режима диктатора Башара аль-Асада и 50-летнего правления Партии арабского социалистического возрождения. Все это выглядело сначала как домашний, гражданский конфликт, который в 2012 году перерос в полноценную войну. Она продолжалась до 2016 года и стала самой длинной для начала XXI века.
До определенного момента Россия поддерживала режим Асада опосредованно – предоставляла оружие. Однако с декабря 2015 года российские ВКС стали бомбить Алеппо неуправляемыми боеприпасами, превратив его в руины и убив сотни мирных жителей.
Военный эксперт призвал не забывать, что люди, которые прятались в бомбоубежищах, не страдали. Страдают люди, которые сознательно игнорируют воздушную тревогу, и это приводит к трагедии.
Каждый из нас является ответственным за свою личную безопасность, поэтому я призываю не быть сверхгероями, а думать о своем здоровье и жизни. Никто не имеет права игнорировать сигналы воздушной тревоги,
– подытожил Сергей Грабский.
Россияне цинично обстреливают Харьков
- 23 мая враг нанес тремя ракетами С-300 удар по типографии "Фактор-Друк", которая является одним из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. В результате атаки погибли 7 работников, 21 человек получил ранения, а также сгорели 50 тысяч книг.
- 22 мая враг цинично ударил по Шевченковскому району города Харькова. Вражеский снаряд попал в жилую застройку возле многоэтажки. Пострадало 12 человек, среди которых двое – в тяжелом состоянии.
- Среди пострадавших 22 мая был и водитель троллейбуса Юрий Орел, которому пришлось ампутировать одну ногу. Сейчас украинцы уже собрали необходимую сумму для реабилитации водителя.
- В результате атаки 22 мая пострадало кафе, где в 17:00 должен был состояться праздник дня рождения. На мероприятии планировали быть 20 человек. Российский же удар пришелся на 14:00.