Харьков хотят уничтожить: как работает российская армия на севере

Россияне продолжают терроризировать население Харькова, обстреливая их ракетами. Все это делается сознательно, ведь Харьков – первая столица Украины, пусть и советского образца. В то же время около 25 тысяч оккупантов задействованы в боях на Харьковщине, отвлекая внимание украинских военных от других опасных направлений.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что противник не дошел до фортификационных сооружений на Харьковщине. Его удалось остановить в зоне так называемой полосы обеспечения – и противник ввязался в кровавые и бесперспективные бои в районе города Волчанск, который сейчас стирается с лица земли.

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Хрестоматийный пример

Сергей Грабский отметил, что количества противника с самого начала было недостаточно для того, чтобы осуществить какие-то масштабные наступательные операции.

Общая группировка противника, развернутая в трех областях России, составляет до 50 тысяч человек. Примерно половина этой группировки задействована именно в боях на Харьковском направлении, что является абсолютным хрестоматийным примером отвлекающих действий,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что если это совместить с массированной информационно-психологической операцией, на которую повелось наше СМИ, можно говорить о попытке противника, используя военные и невоенные методы, отвлечь внимание от других наиболее опасных направлений, где ведутся бои высокой интенсивности.

Это утверждение дублируется с заявлением президента Украины, который отметил, что военное командование понимает, что это отвлекающий маневр для того, чтобы стянуть силы.

Чтобы превратить Харьков в пустыню

Что касается ударов по Харькову, которые враг наносит ежедневно и каждую ночь, Сергей Грабский отметил, что россияне будут делать все возможное, чтобы уничтожить город. И на это есть несколько причин:

Харьков является историческим символом Украины, государствообразующим символом Украины как первая столица современной Украины, пусть и советского образца.

Харьков является чрезвычайно важным промышленным центром.

Харьков является очень важным научным и образовательным центром Украины.

Именно поэтому уничтожение Харькова является исключительно стратегической задачей российских оккупантов и российского политического режима.

Они будут наносить удар для того, чтобы подорвать наш военно-промышленный, научный и образовательный комплексы, заставить людей покинуть город и превратить его в пустыню,

– сказал Сергей Грабский.

Он добавил, что россияне называют это "санитарной зоной", украинские военные же называют это алеппозацией, то есть противник действует теми же методами и алгоритмами, как и в 2015 году в городе Алеппо. Ничего нового враг не придумал, и в Харькове происходит абсолютно показательный, циничный и сознательный террор.

В 2011 году жители Алеппо начали протестовать против режима диктатора Башара аль-Асада и 50-летнего правления Партии арабского социалистического возрождения. Все это выглядело сначала как домашний, гражданский конфликт, который в 2012 году перерос в полноценную войну. Она продолжалась до 2016 года и стала самой длинной для начала XXI века До определенного момента Россия поддерживала режим Асада опосредованно – предоставляла оружие. Однако с декабря 2015 года российские ВКС стали бомбить Алеппо неуправляемыми боеприпасами, превратив его в руины и убив сотни мирных жителей.

Военный эксперт призвал не забывать, что люди, которые прятались в бомбоубежищах, не страдали. Страдают люди, которые сознательно игнорируют воздушную тревогу, и это приводит к трагедии.

Каждый из нас является ответственным за свою личную безопасность, поэтому я призываю не быть сверхгероями, а думать о своем здоровье и жизни. Никто не имеет права игнорировать сигналы воздушной тревоги,

– подытожил Сергей Грабский.

Россияне цинично обстреливают Харьков