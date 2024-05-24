Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що противник не дійшов до фортифікаційних споруд на Харківщині. Його вдалося зупинити у зоні так званої смуги забезпечення – і противник вплутався у криваві та безперспективні бої у районі міста Вовчанськ, яке зараз стирається з обличчя землі.

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Хрестоматійний приклад

Сергій Грабський зауважив, що кількості противника від самого початку було недостатньо для того, щоб здійснити якісь масштабні наступальні операції.

Загальне угрупування противника, розгорнуте в трьох областях Росії, складає до 50 тисяч осіб. Приблизно половина цього угруповання залучена саме в боях на Харківському напрямку, що є абсолютним хрестоматійним прикладом відволікаючих дій,

– підкреслив військовий експерт.

Він додав, що якщо це поєднати з масованою інформаційно-психологічною операцією, на яку повелося наше ЗМІ, можна говорити про намагання противника, використовуючи військові і невійськові методи, відвернути увагу від інших найбільш небезпечних напрямків, де ведуться бої найвищої інтенсивності.

Це ствердження дублюється із заявою президента України, який наголосив, що військове командування розуміє, що це відволікаючий маневр для того, аби стягнути сили.

Аби перетворити Харків на пустелю

Що ж до ударів по Харкову, які ворог завдає щодня та щоночі, Сергій Грабський наголосив, що росіяни будуть робити все можливе, аби знищити місто. І на це є кілька причин:

Харків є історичним символом України, державотворчим символом України як перша столиця модерної України, хай і радянського зразку.

Харків є надзвичайно важливим промисловим центром.

Харків є дуже важливим науковим і освітнім центром України.

Саме тому знищення Харкова є виключно стратегічною задачею російських окупантів та російського політичного режиму.

Вони будуть завдавати удар задля того, щоб підірвати наш військово-промисловий, науковий та освітній комплекси, примусити людей залишити місто і перетворити його на пустелю,

– сказав Сергій Грабський.

Він додав, що росіяни називають це "санітарною зоною", українські військові ж називають це алеппозацією, тобто противник діє тими ж методами й алгоритмами, як і в 2015 році у місті Алеппо. Нічого нового ворог не придумав, і в Харкові відбувається абсолютно показовий, цинічний та свідомий терор.

Зверніть увагу! У 2011 році жителі Алеппо почали протестувати проти режиму диктатора Башара аль-Асада та 50-річного правління Партії арабського соціалістичного відродження. Все це виглядало напочатку як домашній, громадянський конфлікт, який у 2012 році переріс у повноцінну війну. Вона тривала до 2016 року і стала найдовшою для початку ХХІ століття.

До певної миті Росія підтримувала режим Асада опосередковано – надавала зброю. Однак з грудня 2015 року російські ПКС стали бомбардувати Алеппо некерованими боєприпасами, перетворивши його на руїни та вбивши сотні мирних жителів.

Військовий експерт закликав не забувати, що люди, які ховалися в бомбосховищах, не страждали. Страждають люди, які свідомо ігнорують повітряну тривогу, і це призводить до трагедії.

Кожен з нас є відповідальним за свою особисту безпеку, тому я закликаю не бути надгероями, а думати про своє здоров'я та життя. Ніхто не має права ігнорувати сигнали повітряної тривоги,

– підсумував Сергій Грабський.

Росіяни цинічно обстрілюють Харків