На Лимано-Купянском направлении не стихают штурмы: есть ли серьезная угроза для Харькова

Одна из основных целей оккупантов в Харьковской области – город Купянск. Однако иногда звучат предположения, что россияне хотят также захватить и сам Харьков.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Харьков постоянно находится под угрозой, ведь расположен буквально в нескольких десятках километров от России.

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Попытается ли Россия сейчас захватить Харьков

Как отметил Коваленко, в Харькове всегда есть угроза терактов; ракетных, артиллерийских, бомбовых ударов; атак из РСЗО и т.п. Но сейчас город не находится под угрозой захвата. Россия пока не имеет достаточных ресурсов, чтобы захватить город-миллионник.

У россиян нет такого количества сил и средств. Нет ударной группировки. Если они начнут такую формировать, то она должна составлять от 400 – до 500 тысяч личного состава. Столько нужно для окружения и захвата Харькова. Они не смогут комплектовать всем необходимым такое количество личного состава,

– сказал Коваленко.

Стоит обратить внимание, что оккупанты только на захват Авдеевки привлекли около 60 – 80 тысяч личного состава. Эта операция длилась 4,5 месяца, где захватчики понесли действительно огромные потери. И это была битва только за сравнительно небольшой город.

Ситуация на фронте: кратко

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что сейчас главная цель оккупантов на Харьковщине – это Купянск. Захватчики продолжают подтягивать на этом направлении резервы.

С начала полномасштабной войны общие потери России составляют более 412 тысяч личного состава. Кроме того, украинские военные уничтожили 6570 вражеских танков, 12508 боевых бронированных машин, 1029 артиллерийских систем, 1000 реактивных систем залпового огня, 688 средств противовоздушной обороны и т.п.

В Генштабе рассказали, как именно считают потери российской армии. В статистику дают общие потери. Там также принимают во внимание и раненых оккупантов.