В 3 ОШБр рассказали об ожесточенных боях на Харьковском направлении и тактике россиян

Генштаб передает, что ситуацию на Харьковском направлении удалось стабилизировать. Хотя враг систематически проводит штурмовые и рейдово-ударные действия, они вряд ли помогут им достичь хоть какого-то стратегического результата.

Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что бои на линии фронта продолжаются каждый день. Однако даже имея преимущество в количестве личного состава, средств и боеприпасов, россияне рассчитывают исключительно на тактические цели и результаты, которые приобретаются на переднем краю, при этом нося большие потери.

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Противник скапливает резервы

Родион Кудряшов объяснил, что противник скапливает резервы на Харьковском направлении и пытается с помощью них держать динамику и интенсив на переднем крае. Но даже с привлечением резервов противник не достигает больших стратегических целей. Это исключительно тактические цели.

Формально это выглядит следующим образом: Вооруженные Силы сидят в укреплениях, отбивают один, второй, пятый, седьмой штурм. На седьмой штурм, когда Силы обороны истощены и не имеют боекомплекта, мы вынуждены отходить на более выгодные позиции, а противник таким образом забирает определенные клочки, но достаточно большой ценой,

– подчеркнул майор Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что больших проблем 3 бригада на сегодня не имеет, но это ежедневная и систематическая работа как командования, так и солдат, сержантов, офицеров, которые несут службу на переднем крае, ведь именно они дают результат Вооруженным Силам Украины.

Больший мобилизационный потенциал

Что касается сил противника, то он имеет преимущество в количестве средств и большом количестве личного состава. Мобилизационный потенциал России в десятки раз больше, чем потенциал нашей страны. И именно таким большим количеством, то есть навалами – волновыми, штурмовыми и рейдовыми действиями, – противник реализует свою стратегию.

То есть за одним отделением пехоты, которое обезвреживает и ликвидирует оборонительные рубежи Вооруженных Сил Украины, противник пускает второе, третье, четвертое отделение. И так – пока не достигнет своего результата,

– сказал Родион Кудряшов.

Также россияне пускают одну за другой колонны своей техники, которую ВСУ полностью разбивают. Однако враг на уничтоженные украинскими бойцами минометы и пушки выставляет новые пушки, доставая их просто со склада.

"Поэтому враг не меняет тактику, имея основное преимущество – это большое количество личного состава и средств", – подытожил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады.

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