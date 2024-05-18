Не хватило важной компоненты: как россиянам удалось занять серую зону на Харьковщине

Российские оккупанты заняли серую зону на Харьковском направлении. Враг с помощью авиации, которая подходила к линии границы на примерно 30 – 50 километров, забрасывал управляемыми авиабомбами укрепрайоны ВСУ.

Дело в том, что Украина имеет недостаточно средств противовоздушной обороны. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Именно малая плотность ПВО, недостаток зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним привели к тому, что россиянам удалось по крайней мере в серую зону зайти и разместиться на глубину примерно 7 – 10 километров", – подчеркнул он.

Россияне не дошли до основной линии обороны

Роман Свитан отметил, что захватчики не дошли до основной линии обороны. Она строилась в глубине за пределами боевого радиуса российских средств поражения. Украинские защитники остановили врага с помощью армейской артиллерии, FPV-дронов и авиационной составляющей.

Поэтому россияне заняли именно серую зону. То есть полосу между основной линией обороны и линией границы, которая по ширине примерно 500 километров, почти до Черниговской области. Эта серая зона тянется вдоль линии границы. На определенных направлениях 3 – 4 километра, на определенных – 10 – 12 в зависимости от высот. Никто в низине размещать ее не будет, поэтому все на высотах,

– объяснил он.

Россияне расширяют фронт, но количество наступательных операций они уменьшили. У врага очень большие потери техники, личного состава. Работает украинская артиллерия, FPV-дроны, авиация. Поэтому их проникновение в глубину сейчас прекратилось.

Враг вряд ли будет двигаться на Харьков, потому что ему не хватит ни сил, ни средств. А на Волчанск, левый берег Северского Донца, Великий Бурлук, Купянск точно будут планировать движение, хотя они сейчас не готовы, не перебросили резервы.

Но если позволить оккупантам продвинуться дальше, прорвать линию фронта и дать выйти на оперативные пространства, на железную дорогу на Великий Бурлук, которая идет на Купянск, то россияне будут туда вводить резервы. Даже могут снять для этого несколько бригад с Восточного направления и перебросить на Харьковское.

Ситуация на Харьковском направлении: главное