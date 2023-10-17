Ситуация острая – боец из Херсонского направления о боях за область
Оккупанты активно обстреливают населенные пункты правого берега Херсонщины. Но инициатива на этом направлении на стороне Сил обороны Украины.
Об этом 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс, заметив, что ситуация в Херсонской области напряженная и острая, учитывая регулярные обстрелы со стороны оккупантов. Они буквально равняют с землей Берислав и другие населенные пункты.
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Инициатива на стороне Украины
Как отметил Шолтыс, оккупанты по-прежнему активно применяют ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и т.д. Однако в последнее время они стали активнее использовать авиацию.
Силы обороны Украины активно отвечают противнику. Работает как ствольная артиллерия, так и РСЗО. Активно используются FPV-дроны.
Ситуация острая из-за обстрелов оккупантом. Но кошмарим врагов на левом берегу Днепра, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения Сил обороны. Надо отбросить врагов от берега, чтобы можно было реализовывать контрнаступательную операцию здесь,
– отметил Шолтыс.
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Сейчас оккупанты распространяют фейк, будто они планируют наступать на Херсонском направлении. Это абсолютный бред. Инициатива находится на стороне Украины. Не следует доверять российским и пророссийским источникам.
Ситуация на фронте: коротко
- В ночь на 17 октября украинские военные нанесли удары по аэродромам вблизи Луганска и Бердянска. Есть мощные результаты по уничтоженным вертолетам врага.
- Всего лишь за неделю на Донбассе удалось поразить многие самолеты врага. Известно о трех уничтоженных российских Су-25.
- С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 289 430 оккупантов. А за прошедшие сутки, 16 октября, – еще 800 личного состава врага. Также оккупанты потеряли 4979 танков, 9405 боевых бронированных машин, 6936 артиллерийских систем и т.д.