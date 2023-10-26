Нехватка кадров и недоверие: у россиян усиливаются панические настроения на Херсонщине

В оккупантов на левобережье Херсонщины преобладают панические настроения. Были случаи, когда коллаборанты буквально исчезали.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что панические настроения среди россиян на левобережье Херсонщины очень сильны. К примеру, недавно стало известно об исчезновении одного из коллаборантов Геннадия Малюкова в Геническе.

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Россиянам не хватает кадров

Как подчеркнула Вирлич, оккупанты пытаются доверять собственным ставленникам из России или со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Также там начались новые назначения на "должности".

Заменяют коллаборантов на собственных ставленников. Недавно они назначили руководителей трех "министерств". Одна из Геническа, другая – из Донецка. Еще один – россиянин с коррупционным шлейфом. Там большая нехватка кадров. Но они не доверяют присоединившимся к ним коллаборантам в 2022 году. Пытаются заменить их на россиян,

– отметила Вирлыч.

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К примеру, оккупантам буквально не хватает учителей. Многие не пошли на сотрудничество и выехали на подконтрольные Украине территории. Поэтому они ищут людей, которые согласятся промывать мозги школьникам.

Ситуация в Херсонской области: коротко