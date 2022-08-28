россияне говорят о подготовке к наступлению на Юге, но на самом деле только обороняются – Хлань

российские оккупанты громко рассказывают, что готовятся к наступательным действиям на Херсонщине. На самом деле они сосредоточены на обороне из-за метких действий подразделений ВСУ.

Об этом 24 канала рассказал военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, кафиры сейчас не имеют достаточных возможностей для наступательных действий в Херсонской области.

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Может быть, раньше у них был такой потенциал. Однако удачная работа ВСУ с помощью HIMARS значительно навредила российским захватчикам.

Уже и американский Институт изучения войны сказал, что благодаря удачным действиям ВСУ по уничтожению складов боеприпасов оккупанты потеряли наступательные возможности (на Херсонщине - 24 канал). Они сейчас выдают все за наступательные действия, а фактически сосредоточены на удержании ранее полученных позиций, отметил Хлань.

Они уже кричали, что будут идти вперед

В канун российского дня триколора (22 августа – 24 канал) оккупанты громко рассказывали, что будут наступать на Херсонщине и уже скоро захватят Благодатное и пойдут на Николаевскую область.

По словам Хланя, эти разговоры окончились ничем. ВСУ успешно отразили атаки россиян. Сейчас оккупанты сосредоточены исключительно на удержании собственных позиций.

Хлань об обороне россиян в Херсонской области: смотрите видео

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