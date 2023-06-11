Позитивная динамика только на правобережье, - ОВА о ситуации в Херсонской области после подрыва ГЭС

По состоянию на 11 июня в Херсонской области продолжается спасательная операция и ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Сейчас вода понемногу отступает.

За ночь уровень воды снизился на 26 сантиметров. Однако на левобережье Херсонской области нет положительной динамики.

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Какая ситуация в Херсонской области после подрыва ГЭС

Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, по состоянию на 11 июня подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта, в воде – 3 784 дома.

Вода постепенно отступает. На утро уровень составляет 4 метра 19 сантиметров. За ночь он снизился на 26 сантиметров,

– отметил глава региона.

По его словам, на правобережье уже эвакуировали 2 716 человек, но на левобережье такой положительной динамики нет.

"Уменьшилась скорость спада воды, эвакуация провалена. Оккупанты отбирают у людей лодки, отплывают в затопленные дома, забирая уцелевшее имущество", – рассказал Прокудин.

Что происходит на Херсонщине: смотрите видео

ООН не пускают на левый берег

В настоящее время Россия продолжает отказывать ООН в доступе на оккупированную территорию левобережья, чтобы помочь пострадавшим из-за наводнения.

Поэтому захватчиков призывают разрешить доступ для ООН.

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