Сколько у оккупантов осталось линий обороны на левом берегу Днепра: Гуменюк объяснила ситуацию

Из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантам пришлось оттянуть свои позиции на левом берегу Херсонщины. Сейчас они заняли новые рубежи.

Российские террористы обустроили несколько линий обороны на разной глубине. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Сколько у оккупантов осталось линий обороны на левом берегу Херсонщины

По словам Гуменюк, на сегодняшний день оккупанты обустроили несколько линий обороны на разной глубине. Сейчас в результате поднятия воды на разных участках от 5 до 15 километров вглубь левого берега захватчикам пришлось оттянуть свои позиции и занять новые рубежи.

Они продолжают обстреливать правый берег. В то же время у них была пару дней суета из-за последствий подрыва ГЭС – они передислоцировались. Сейчас мы снова видим увеличение обстрелов,

– подчеркнула Гуменюк.

На какое расстояние отошли оккупанты в Херсонской области

Напомним, что накануне Гуменюк рассказала, что на первой линии обороны оккупанты обустроили минно-взрывные заграждения. Так, россияне минировали территорию как от тяжелой техники, так и от сухопутного десанта.

Спикер ОК "Юг" отметила, что большая, тяжелая и скоростная вода взорвала плотно заминированный берег, в том числе линию обороны россиян, смывая мины.

По словам Гуменюк, вода заставила отодвинуться силы врага по разным показателям на разных участках от 5 до 15 километров. Это сразу отразилось на количестве обстрелов правого берега. В частности, обстрелов стало вдвое меньше, потому что россияне заняты передислокацией.

Перед подрывом Каховской ГЭС россияне глушили связь

Кстати, враг пытался максимально скрыть ситуацию, которую планировал развить, в том числе саму катастрофу. Захватчики глушили связь перед самым подрывом ГЭС и даже не уведомили об этом свои подразделения.

На сегодняшний день иногда связь пробивается. Это говорит о не технических повреждениях, а именно глушении со стороны оккупантов.

Гуменюк отмечала, что, возможно, за какой-то период времени связь еще становится и будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки.