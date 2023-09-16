Дефективная группа "Днепр": кого россияне бросили на оборону левобережья Херсонской области

Россия бросила в Херсонскую область группу войск "Днепр". Среди всех оккупационных подразделений именно это худшее. По сравнению с другими группами "Днепр" слабее личным составом, комплектацией, возможностями наступления и обороны.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, у подразделения "Днепр" интересная история формирования.

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"Если группу "Днепр" сравнивать по качеству, например, с группой "Восток", которая находится в Запорожской области и частично в Донецкой, или "Центр" или "Запад", которые оперируют на Лимано-Купянском направлении, то "Днепр" "намного хуже штатной комплектацией, личным составом, возможностями наступательного, оборонительного характера. Их очень интересно формировали", – сказал он.

Оккупанты вынуждены выбирать одно из двух

Александр Коваленко отметил, что когда россияне бежали из правобережья Херсонской области, у них была уверенность, что первая, вторая и третья линии обороны на левому берегу, а также Днепр – несомненные препятствия для любых действий ВСУ.

Итак, основная комплектация, силы и ресурсы, которые необходимы – это Запорожская область или Бахмутское направление. Хотя тогда, прежде всего, на Бахмут все отправлялось, почти все ресурсы. Таким образом сформировалась эта дефективная группа войск "Днепр",

– объяснил военный обозреватель.

Сейчас несмотря на все проблемы с ресурсами у врага, частично они перемещают некоторые подразделения в Запорожскую область, чтобы усилить группу войск "Восток". Это впервые произошло в середине июня – начале июля, когда они были вынуждены использовать свои резервы в Запорожской области и усиливать тыловую зону подразделениями, которые перетягивались из Херсонской области.

Однако впоследствии в Херсонской области увеличивалась "серая" зона. Это приостановило использование группы войск "Днепр". Сейчас несмотря на то, что "серая" зона продолжает увеличиваться, они вынуждены некоторые подразделения перетаскивать в Запорожскую область, понимая все риски.

"Вынуждены, потому что даже 76-я десантно-штурмовая дивизия не бесконечна. 234-й и 237-й десантные полки, которые именно от этой дивизии были передислоцированы в Запорожскую область, скоро могут закончиться, ресурса тогда не будет. Следовательно, они вынуждены выбирать одно из двух", – добавил Коваленко.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам врага.

15 сентября российская оккупационная армия сбросила авиабомбу на временно оккупированную Новую Каховку Херсонской области. Спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне хотели атаковали управляемыми авиабомбами Берислав на правом берегу Херсонской области, но сбросили бомбу на Новую Каховку.

Партизаны движения сопротивления "Атеш" 16 сентября отметили, что они провели удачную диверсию в Геническе Херсонской области. В результате были уничтожены два грузовика российских солдат. В этих транспортных средствах находился личный состав армии страны-агрессора.

Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью 2022 года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.