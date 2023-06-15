Некуда возвращаться: какова сейчас ситуация на Херсонщине

После подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Херсонской области постепенно падает. Местные жители уже спешат домой, хотя многим уже некуда.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, после подтопления даже уцелевшие дома уже непригодны для жизни.

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"Многие люди возвращаются в свои дома, чтобы проверить состояние своего имущества и забрать те вещи, которые не успели забрать во время эвакуации. Но даже в уцелевших домах плесень, вонь", – сказал Хлань.

Вода постепенно сходит – и выявляется очень много проблем. Некоторые дома совершенно полностью разрушаются, некоторые – имеют трещины. Кроме того, все подвалы и погреба затоплены. Бывает, что воду откачивают, а она снова набирается, потому что уровень грунтовых вод еще достаточно высок.

Где жить херсонцам

По состоянию на утро 15 июня в Херсонской области вода на отметке 2,4 сантиметра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта: 27 – на правобережье, 17 – на оккупированном левобережье. Площадь подтопленных домов на оккупированной территории снизилась на 600 гектаров.

На фоне последних событий возникает вопрос: что делать с целыми затопленными улицами. Новое строительство возможно только после завершения военных действий, но людям нужно уже где-то жить.

В то же время, есть возможность получить компенсацию. Для этого нужно зафиксировать повреждения через соответствующие акты, которые уже размещены на сайте ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС: 10 сутки ликвидации последствий