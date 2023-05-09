Бьют в места скоплений: как Россия использует управляемые авиабомбы в Херсонской области

Россия продолжает терроризировать население Херсонской области. За последние сутки из-за российских обстрелов 14 человек получили тяжелые ранения, 2 из них – в тяжелом состоянии. Для атак враг использует в том числе управляемые авиабомбы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, всем пострадавшим врачи оказывают медицинскую помощь.

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"Позже мы будем проводить медицинскую эвакуацию этих людей, чтобы они выздоравливали в более безопасных регионах нашей страны. Враг снова применял и ствольную артиллерию, и РСЗО. В Станиславе и Бериславе, к сожалению, снова были мощные управляемые авиабомбы, которые производят большое количество разрушений", – сообщил он.

Россияне атакуют управляемыми авиабомбами

Соболевский отметил, что оккупанты системно используют управляемые авиабомбы для атак в Херсонской области. Это оружие не входит в зону действия украинских систем ПВО. Оно не совсем управляемое, поэтому может взорваться прямо в полях.

Это относительно управляемое оружие, потому что очень часто оно взрывается прямо в полях. Но мы видим, что основная цель врага – это места скопления наших людей: больницы, гуманитарные центры и так далее,

– сказал чиновник.

Заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что захватчики не имеют успехов по военным целям ВСУ, поэтому терроризируют гражданских: бьют по объектам критической инфраструктуры, жилым застройкам и местам, где находится много людей.

Соболевский об управляемых авиабомбах России: смотрите видео

Россияне сбросили на остров под Херсоном управляемые авиабомбы