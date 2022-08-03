"Жеста доброй воли" не будет, – Жданов спрогнозировал шаги россиян на Изюмском направлении
российские оккупанты начали перебрасывание своих войск по территории Украины. Однако на Изюмском направлении они, скорее всего, будут серьезно обороняться.
Об этом заявил 24 каналу военный эксперт Олег Жданов. В то же время он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины могут пойти там в контрнаступление.
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"Жеста доброй воли" не будет
Жданов считает, что "жеста доброй воли" со стороны российских захватчиков на Изюмском направлении не будет.
Я думаю, что не стоит ждать там,
– заявил он.
В то же время, эксперт не исключает, что ВСУ могут пойти в контрнаступление на Изюмском направлении, если группировка российских войск там повернется к нам спиной.
Однако, по его мнению, россияне все же не столь глупы, чтобы просто отвлечься от наших войск и уйти в другую сторону. Поэтому они, вероятнее всего, будут защищать Изюм, а возможно даже предпримут попытки наступления на Славянск.
Жданов о возможности контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении: смотрите видео
Какая может быть стратегия у россиян
Жданов рассказал, что оккупанты сейчас пытаются немного разбрасывать войска по территории Украины. Основные свои усилия они сосредотачивают в направлении Песков и Авдеевки Донецкой области.
Это линия обороны, которая строилась с 2014 года. Она практически вся залита бетоном. Она очень сильно укреплена и, кстати, стоит с первого дня войны, – заметил эксперт.
Он добавил, что это единственная возможность россиян прорвать нашу оборону и затем идти захватывать Донецкую область.Кстати говоря! Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что наши ВСУ постоянно наращивают свои силы на Харьковщине, чтобы держать позиции и отвоевывать временно оккупированные территории. Однако угроза ракетных обстрелов по-прежнему остается.
Больше о ситуации на Востоке
- россия пытается захватить все больше территории Украины. Ее следующей целью является город Бахмут. Также россияне вели штурмовые действия в направлении поселка Пески и для них они стали провальными.
- На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Успехов у русских захватчиков не было и, получив жесткий отпор, отошли.
- Оккупанты начали перебрасывание своих войск по территории Украины. Американский Институт изучения войны считает, что из-за этого Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление на Харьковщине.
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