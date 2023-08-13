Еще много работы на Юге: военный эксперт о важности Урожайного и Старомлыновки

Как утверждают некоторые аналитики, россияне бегут из села Урожайное Донецкой области. Если Урожайное действительно вернется под контроль Украины, можно будет выйти на Старомлыновку. Чтобы достичь оперативного пространства, нашим бойцам нужно проделать немало работы на Юге.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, ВСУ достигли успехов, но тактического уровня.

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У ВСУ много работы

Романенко отметил, что Вооруженные силы Украины освободили отдельные участки и первые линии обороны. Рано делать выводы, что украинские бойцы находятся на оперативном пространстве.

Надо прорваться и выйти на оперативное пространство. Надо сделать многое. Для этого нужно вооружение, боеприпасы, способности. Урожайное, дальше – Старомлыновка. Эти шаги нужно пройти в очень непростых условиях, в которых американские, натовские генералы не проводили бы эти действия, потому что боевые документы требуют соответствующего обеспечения, которого у нас нет,

– объяснил он.

Несмотря на все ВСУ максимально используют возможности, способности, повышают профессионализм и выполняют боевые задачи с огромной мотивацией.

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