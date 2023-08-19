Начинают экономить на снарядах, – в ОК "Юг" рассказали об изменении в действиях оккупантов

Логистика россиян на Юге замедлена. Развитие боевых действий очень интенсивное, поэтому враг не успевает закрывать свои нужды. Когда захватчикам требуется личный состав или снаряды, то на это нужно время.

Из-за того, что ВСУ так влияют на их логистику, в подразделениях оккупантов – сплошной раздор. Об этом 24 Каналу сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Развитие боевых действий достаточно энергичное. Их потребности не могут закрываться вовремя. Им уже нужен, например, дополнительный личный состав, а его нет. Он сможет быть подтянутым через сутки. Им уже нужны снаряды, а их нет, они приедут только через неделю. В таком ракурсе мы очень существенно влияем на их логистику. Поэтому в подразделениях оккупационных войск существенный раздор", – объяснила она.

Экономия боеприпасов у захватчиков

Наталья Гуменюк рассказала, что количество выстрелов россияне пытаются держать в промежутке 50 – 80 в сутки, но они бьют меньшим количеством снарядов. ВСУ уничтожают их полевые пункты боеснабжения – это рассредоточенные на небольшие группки запасы боеприпасов, что у них есть.

Именно поэтому оккупанты пытаются рассредоточивать эти пункты боеснабжения. Мы их выискиваем и уничтожаем, но их много. Запасы были сделаны заранее. Сейчас они зависимы от того, что не могут подтянуть новые запасы из Крыма, но пока имеют то, чем запаслись заранее,

– сказала спикер.

Гуменюк об изменении в действиях оккупантов: смотрите видео

В эфире национального телемарафона она отметила, что на действия россиян влияет логистическая нехватка, они испытывают неподвезенные снаряды и начинают тщательно экономить. На днях на прошлой неделе у них был показных до 40 обстрелов в сутки.

"Сейчас они пытаются снова подтянуть количество обстрелов до 80. Но количество снарядов в этих обстрелах значительно меньше, чем те, которые были в прошлые недели, когда они обстреливали 70 – 80 обстрелов в сутки и использовали 500 и более снарядов. Сейчас на уровне 80 обстрелов они используют 300 снарядов, к примеру", – сказала Гуменюк.

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