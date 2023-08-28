Юг Украины важнее, чем Восток: какие силы оккупанты перебросили на Запорожье

Украинским силам удалось прорвать самую сложную линию обороны оккупантов на юге. Это заставило захватчиков перебрасывать свои войска на это направление с Востока.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что украинские силы двигаются в направлении второй линии обороны противника. И враг понимает, что его крах может быть близким.

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Вынуждены усиливать Юг

Важно, что успехи украинских сил в Новопрокоповке, близ села Работино, и в Малой Токмачке с движением на Мелитополь, Токмак и Бердянск являются предпосылками большой работы Сил обороны.

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В целом для противника Южное направление важнее Восточного, ведь оккупантам сложнее поставлять ресурсы именно на Юг.

Перерезка южного коридора – это создание мощных предпосылок для ударов по врагу, а также проведение наступательных операций с флангов и не по минным полям. Противник не сможет развернуть свои силы. И если параллельно будут удары ВСУ из Херсонской области, то сможет захлопнуться ловушка,

– подчеркнул генерал армии.

Осознавая угрозу со стороны украинских защитников, россияне, которые сначала перебрасывали свои силы на Восток – особенно на Купянское направление, а также Бахмутское, Авдеевское и Марьинское, теперь вынуждены усиливать Юг.

Генерал армии о ситуации на Южном направлении: смотрите видео

Перспективы наступления

"Оккупанты перебрасывают силы, которые можно быстро переместить, – прежде всего воздушно-десантные войска. В течение полу суток они уже могут быть на месте и быстро вступить в бой. Однако среди них уже нет эффективных военных, потому что большая их часть погибла. Это элитные подразделения ВДВ и морской пехоты", – отметил Маломуж.

Однако для подготовки нового состава этих войск нужен минимум год, а для офицеров, которые могли бы эффективно управлять подразделениями на высоком боевом уровне, – три года.

В то же время, украинское командование сосредоточило на этом направлении новейшую технику, которая поступила от наших партнеров, а также частично от украинского ВПК. Благодаря этому ВСУ будете наносить удары по военным средствам врага и по резервам ВДВ, которые туда двигаются.

И это способно фактически нейтрализовать всю линию обороны и резервов, которые, по мнению врага, могут стать препятствием для украинских сил,

– заметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

А дальше, по мнению Николая Маломужа, ВСУ будет проводить наступательные операции по всему Югу с заходом в Крым.

Больше о ситуации на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на Бахмутском направлении ВСУ за прошедшую неделю освободили 1 квадратный километр украинской территории. В общей сложности было деоккупировано около 44 квадратных километров.

Также в Министерстве обороны подтвердили, что украинские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. Далее наши защитники двигаются юго-восточнее этого села и южнее Малой Токмачки.

Кроме того, в Генштабе сообщают, что тяжелые бои продолжаются, кроме Бахмутского, также на Лиманском, Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях. Враг продолжает стягивать резервы на эти участки фронта и намерен выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако ВСУ сдерживают мощное давление россиян.