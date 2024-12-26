В ВСУ объяснили, почему россияне хотят окружить Часов Яр

Россияне пытаются оккупировать Часов Яр в Донецкой области. Это направление является одним из главных для врагов, в городе российская армия хочет захватить завод огнеупорных материалов. ВСУ отражают атаки оккупантов.

В городской застройке Часова Яра продолжаются бои. 26 декабря боестолкновений не было, ведь россияне накапливают свои резервы. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова представителя Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Россияне готовятся к дальнейшим штурмам

Сейчас российская армия накапливает резервы напротив Часова Яра и в окрестностях. Утром боевые действия в городе остановились.

Как рассказал Виктор Трегубов, Часов Яр стоит на возвышенности. Из города видно дорогу в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Находясь в Часовом Яру, ВСУ могут следить за ходом боевых действий, контролировать территорию и наносить потери врагу.

На этой неделе в целом основные бои идут вдоль канала Северский Донец – Донбасс. И отметим, что одной из основных целей противника на территории Часова Яра является завод огнеупорных материалов. Враг постоянно пытается там инфильтроваться, сейчас украинские воины там ему наносят поражения и отражают атаки,

– сказал спикер ОСУВ "Хортица".

За прошедшие сутки российские войска наступали на Краматорском направлении. Оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

В 2025 году Россия готова проводить на фронте еще больше боев. Военнослужащие отмечают, существует риск того, что Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Новоселка будут потеряны в следующем году.

Ситуация вблизи Часова Яра: смотреть на карте

Успехи ВСУ в Часовом Яру

Напомним, 8 декабря украинские военные провели зачистку квартала в городе Часов Яр. Российская пехотная группа закрепилась в руинах зданий, но ВСУ выгнали оккупантов с этой территории.