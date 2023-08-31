Крым станет ловушкой для россиян, – генерал-лейтенант о важных событиях на фронте

Украинские военные преодолели самый сложный участок в системе обороны россиян. Стратегия истощения врага требует много ресурсов, но срабатывает.

Украинским военным удалось добиться успеха на определенных участках. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, экспредседатель службы внешней разведки Украины и эксруководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк, добавив, что сейчас на фронте происходят достаточно важные события.

Читайте также ВСУ продвигаются в Клещиевке и за Роботиным: как через неделю изменилась карта фронта

Продолжается борьба на истощение

Наши подразделения преодолели немаловажную часть в системе обороны россиян. Возможно, не с такой скоростью, как от нас ожидали, с большими потерями, но мы добились успеха.

В отличие от стратегии на истощение, наши партнеры предлагали нам создание "бронированного кулака", чтобы сломать им оборону врага. Наша стратегия нуждается в многих ресурсах, ее так же использует и Россия.

Сегодня это борьба на истощение за то, у кого первым закончатся ресурсы,

– сказал Валерий Кондратюк.

Генерал-лейтенант рассказал о важных событиях, происходящих сегодня на фронте: смотрите видео

Крым станет ловушкой для россиян

Вооруженные Силы сейчас выходят на прорыв обороны в направлении города Токмака.

Взятие этого города автоматически превратит Крым в мышеловку для россиян,

– подчеркнул Валерий Кондратюк.

Далее встанет вопрос окончательного уничтожения Крымского моста, перерезки артерий-поставок, а наличие технических средств позволит поразить и обезвредить любую военную цель или объект на территории Крыма.

Украинское контрнаступление: как оно продвигается