Вторая попытка: Буданов рассказал, готовы ли россияне повторить "походы" на Киев и Харьков

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются наступать, а российские пропагандисты уже визжат о Харькове за "три дня". В ГУР рассказали, насколько мечты оккупантов соответствуют реальности.

В Харьковской области, в частности на Купянском направлении, Россия сконцентрировала большую силу в более чем 100 тысяч военных. В интервью Натальи Мосейчук глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, означает ли это подготовку врага к новому походу на областной центр.

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России не хватает сил

В прошлом году россияне пытались взять и Киев и Харьков, однако получили крепкого леща и были вынуждены отступить. Концентрация сил на Купянском направлении поднимает в обществе вопрос о том, планируют ли россияне взять реванш и снова отправиться в поход на нынешнюю и бывшую столицу Украины.

Глава украинской разведки развеял сомнения по этому поводу. Происходящее возле Купянска не означает, что оккупанты планируют какие-то масштабные операции. Во-первых, с Купянска поход на Киев выглядит странно, ведь между городами по прямой 500 километров.

Кроме того, Буданов заявил, что у России нет резервов на "походы". 25-я армия, которая, собственно, и составляла стратегический резерв, уже задействована в боевых действиях в Украине. Причем она недоукомплектована и совершенно не проходила обучение. Эта армия пошла не на усиление, а на замену 41-й армии, которая начала свое медленное движение в южном направлении на помощь своей группировке на Запорожье, где идут наши наступательные действия.

Также, уточнил разведчик, когда речь идет о Купянске, следует понимать, что там Россия не наращивает силы, а проводит ротацию.

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