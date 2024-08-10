"Герасимов знал о подготовке": где слабые места российской обороны в Курске

В событиях, которые развернулись в Курской области, огромную роль сыграла слабость российского минобороны. Издание Bloomberg сообщило, что российское военное командование заранее знало о концентрации войск на границе. Однако оказалось, что в минобороны России не умеют принимать адекватные решения.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный аналитик Ян Матвеев, озвучив, что начальник генштаба Герасимов приказал все российские резервы направлять на фронт в оккупированную часть Украины, потому что там, на его взгляд, они были нужнее. Однако ситуация в Курской области показала обратное.

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В Курскую область Россия перебрасывает резервы

Матвеев отметил, что в российском минобороны не умеют воспринимать данные от разведки, их анализировать, реально оценивать ситуацию. Он сообщил, что сейчас Россия судорожно перебрасывает свои резервы на Курщину, в частности странные формирования в виде частей "Ахмата", бригады "Пятнашка", известной своим мародерством, а также полноценные военные силы регулярной армии.

Это первый признак, который указывает на успех войск, которые пересекли российскую границу в Курской области, потому что очевидно, что они ставили перед собой как раз задачу "оттянуть" российские силы с других направлений (из Украины),

– озвучил Матвеев.

Пропагандистский канал "Звезда" разместил видео, где показано как едут колонны российской техники. Такие действия журналистов возмутили и россиян, и военкоров, ведь таким образом канал помогает разведке. Уже известно о разбитой колоне российской пехоты, где был целый батальон.

Россия не умеет правильно действовать в маневренной войне

По словам военного аналитика, важный момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что российская армия не способна правильно действовать в маневренной войне. Когда ситуация статична, продолжается позиционная оборона с наличием окопов, насыщением артиллерии и дронов, минными полями, тогда российские военные умеют в определенной степени обороняться.

А вот как только произошла ситуация с применением быстрых мобильных подразделений, которые постоянно двигаются и меняют местоположение, атакуют с разных сторон, идут в скоростной прорыв, проходя за один день десятки километров, здесь российская армия растерялась.

3 слабости российской армии на фронте:

неудачная логистика;

плохая разведка;

некачественная связь.

Матвеев подчеркнул, что в маневренной войне связь критически важна. Аналитики пришли к выводу, что в российской армии абсолютный хаос в этом направлении. В России пользуются мобильной связью и интернетом, чтобы хоть в определенной степени координировать военные подразделения.

В позиционной войне это еще приемлемо, но в маневренной нет, потому что войска, которые зашли в Курскую область, могут в любой момент оказаться где угодно. Российскому командованию надо иметь представление о полной картинке всего, что происходит, чтобы была возможность оперативно отдать приказ, дабы его выполнили моментально,

– объяснил военный аналитик.