Кого и откуда россияне перебрасывают на оборону Курской области: анализ ISW

Российское командование может перебрасывать подразделения из Донецкой области в Курскую для сдерживания украинского наступления. Западные аналитики фиксируют изменения на фронте.

Институт изучения войны отмечает, что российское военное командование может отводить отдельные элементы нерегулярных подразделений из Донецкой области. Это происходит на фоне украинского прорыва в Курской области.

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Все – на оборону Курска

По словам экспертов, "Сармат" из бригады "Пятнашка" и другие подразделения россиян могли перебросить в Курск. Ранее эти силы были замечены в районах Часового Яра, Торецка и Покровска.

Российское военное командование может стягивать отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для борьбы с украинским вторжением в Курскую область.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска могут входить в кратковременную паузу перед возобновлением наступательных действий. Перемещение сил может иметь долгосрочное влияние на операции в Донецкой области.

Российские военные части, вовлечены в боевые действия, остаются в приоритетных секторах. Однако ограниченные контингенты нерегулярных сил продолжают передислокацию в Курскую область.

Кремль в значительной степени полагается на призывников и элементы некоторых регулярных и нерегулярных воинских частей. Их вытащили из менее критических участков фронта для противодействия украинскому наступлению.

По сообщениям российских военных блогеров, первыми атаку в Курской области отражали пограничники ФСБ, резервисты и бойцы чеченского спецназа "Ахмат". В целом части "Ахмата" не прекращают попыток атак на украинские силы в области.

Элементы 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и два неопределенных десантно-штурмовых батальона также были переброшены из направления Херсона в Курскую область. ISW наблюдает за заявлениями о деятельности этих сил вблизи Волчанска Харьковской области.

В то же время министерство обороны России подтвердило 13 августа, что артиллерийские элементы Северной группировки войск были переброшены с севера Харьковской области в Курскую область.

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Украинский президент Владимир Зеленский подтверждал наступление наших военных в Курской области. По его словам, сотни вражеских бойцов в этом регионе России добровольно сдаются в плен, пока ВСУ продолжают продвижение.

Главнокомандующий Александр Сырский отмечал, что по состоянию на вечер 13 августа украинские воины контролируют 74 населенных пункта России. Речь идет о более чем 1 000 квадратных километров территории.