Откуда россияне берут резервы: военный сказал, что происходит в Курской области

Россия вывела часть войск с юга Украины, в частности из Запорожской и Херсонской областей, чтобы перебросить в Курскую область. Об этом пишет издание Politico. Однако пока их на Курщине не видели, ведь логистические процессы требуют определенного времени.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, заметив, что сейчас против украинских войск на Курщине ведут бои все, кого российское командование смогло быстро найти, некоторые бойцы уже взяты в плен.

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Среди "сборной" россиян на Курщине даже надзиратели тюрем

По словам Сазонова, в Курской области настоящая "солянка" из разных российских ведомств: пограничники, военные срочной службы, бойцы батальонов теробороны, надзиратели из тюрем. Некоторые из них уже оказались в плену, потому что вообще не умеют воевать.

Однако враг концентрирует более опытную группировку с боевыми подразделениями вблизи, чтобы в дальнейшем большими силами направляться к украинской группировке. Есть информация, что россияне там уже накопили ориентировочно 10 тысяч личного состава, кроме того, у них есть артиллерия, БПЛА.

"Если говорить, откуда россияне берут резервы, то это так называемая группа войск "Север", сформированная на базе Ленинградского военного округа. Ее зона ответственности – это Белгородская, Курская, Брянская области. Оттуда в первую очередь Россия берет войска, это автоматически ее ослабляет на Волчанском и Купянском направлениях, потому что оттуда если не берут с передовой подразделения, то берут оперативные резервы, которые должны были бы кого-то заменить или усилить", – пояснил Сазонов.

Донецкая область остается приоритетом для противника

Военнослужащий ВСУ отметил, что ни с Покровского, ни с Торецкого, ни с Часов Ярского, ни с Лиманского направлений россияне свои силы не перебрасывают, потому что Донецкая область для них остается приоритетной даже несмотря на события на Курщине.

Они хотят выйти на админграницы Донецкой области, пытаются любой ценой это сделать и менять эти планы ради спасения под Курском они не собираются. Видимо, думая, что смогут "потушить пожар" другими силами, поэтому в Донецкой области остается очень напряженная ситуация,

– озвучил Сазонов.

Результаты Курской операции, по словам Сазонова, можно будет оценивать, когда станет известно, какие у нее были цели. До сих пор украинский Генштаб об этом не разглашал.

Главком ВСУ Сырский сообщил, что с начала операции на Курщине украинские войска продвинулись в глубину на 35 километров, взяли под контроль 1150 квадратных километров и 82 населенных пункта. Для поддержания правопорядка на подконтрольных Украине территориях Курской области создана военная комендатура.