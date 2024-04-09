Теряют по 60% личного состава, который идет на штурм, – Гуменюк о ситуации на Левобережье
Российские войска не оставляют попыток выбить наших военных с позиций на левобережье Херсонщины. Для этого они прибегают к различным тактикам.
Сейчас оккупанты вернулись к штурмам в количестве 5 – 6 в сутки. Об этом рассказала в эфире телемарафона руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Какова ситуация на Левобережье
Гуменюк рассказала, что за прошедшие сутки враг совершил 6 боевых штурмов на позиции наших защитников, что на левобережье Херсонщины.
Она добавила, оккупанты не используют бронетехнику на этом направлении и пытаются действовать в небольших группах, ведь становится все труднее собрать личный состав.
Продолжение мясных штурмов для них (россиян – 24 Канал) оборачивается отминусованием 60% личного состава,
– отмечает Гуменюк.
Руководительница рассказала, что позиции ВСУ на левобережье остаются постоянными и ведется работа над расширением плацдармов.
Оккупанты несут потери: последние новости
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