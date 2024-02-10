Желательно сделать до выборов Путина: что очень мешает оккупантам на левобережье Херсонщины

Силы обороны сейчас находятся на плацдарме на левобережье Херсонской области. Российские оккупанты будут увеличивать удар по этому плацдарму, чтобы ликвидировать его, потому что он им очень мешает.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что у захватчиков стоит задача ликвидировать плацдарм на левобережье Херсонщины до президентских "выборов" в России.

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Цель врага – ликвидировать плацдарм

Денис Попович отметил, что россияне будут увеличивать удар по плацдарму, на котором находятся ВСУ на левобережье Херсонщины, чтобы ликвидировать его. Враг считает этот плацдарм угрозой, ведь оттуда кратчайшая дорога к временно оккупированному Крыму.

Их цель сейчас – сбросить этот плацдарм, ликвидировать его. И желательно им это сделать для до "выборов" президента России. Это может быть один из кейсов, который может лечь в ряд побед, которые Путин хотел бы получить. Этот плацдарм им очень мешает своим существованием, поэтому они будут пытаться его ликвидировать,

– объяснил он.

Россия поставила эту задачу перед командиром группы войск "Днепр" Михаилом Теплинским. От этого зависит его карьера. Сейчас все его попытки разбиваются о героизм украинских защитников.

"Но когда мы говорим о нехватке боеприпасов для артиллерии, она, к сожалению, также может быть распространена и на Херсонском участке фронта. Это может иметь определенные последствия", – подчеркнул военный обозреватель.

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