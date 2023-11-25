Новая страница в истории: Братчук назвал величайшее достижение ВСУ на левобережье

На левом берегу Херсонской области продолжаются тяжелые бои. Населённого пункта Крынки фактически не существует, ведь враг пытается уничтожить плацдарм, который содержат морские пехотинцы.

В эфире 24 Канала спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал о достижениях Вооруженных Сил Украины на левобережье реки Днепр. Отметим, что в преддверии Силы обороны поразили пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск вблизи Олешковских песков.

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Огромное уважение и честь нашим морским пехотинцам

События, происходящие сейчас на левом берегу Херсонщины, не возникли спонтанно. Это результат кропотливой и продолжительной работы, которую выполняли подразделения Вооруженных Сил Украины.

Я думаю, что замысел этой военной операции появился после освобождения Херсона. Все мы прекрасно понимаем, что без соответствующих действий на левом берегу Днепра, об освобождении временно оккупированной части Украины не может идти речь,

– отметил Братчук.

Сейчас на левом берегу Херсонской области у украинских военных несколько плацдармов. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" подчеркнул, что бои на левобережье – это новая страница в истории военного искусства современности.

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"Здесь огромное уважение и честь нашим морским пехотинцам, потому что я не помню случаев после Второй мировой войны, чтобы такое водное препятствие, как Днепр, преодолели под огнем врагам", – сказал Братчук.

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ВСУ перерезать дорогу Олешки – Новая Каховка

Украинские военные не просто вышли на позиции, а заняли и удерживают плацдармами. Более того, наши защитники уничтожают личный состав и боевую технику врага. Более двух тысяч оккупантов ранены, а количество убитых превысило более полутора тысяч. Кроме этого, ликвидировано более сотни единиц вражеской техники.

Конечно, ситуация очень тяжелая. Необходимо максимально соблюдать режим информационной тишины,

– добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

По его словам, Силам обороны удалось перерезать в определенных местах дорогу Олешки – Новая Каховка. Благодаря этому снизятся логистические возможности россиян. Сейчас враг пытается снизить серую зону и площадь плацдармов ВСУ на левом берегу Херсонской области.

"Сегодня мы говорим об огневом поражении тех или иных локаций, где находятся российские оккупанты. В частности, о 810-й отдельной бригаде российской морской пехоты с пропиской в городе Севастополь, которая уже несколько раз получала огромную взбучку на разных участках фронта. Они просят ротацию, а боеспособность подразделений ежедневно уменьшается", – заметил Братчук.

ВСУ на левом берегу Херсона