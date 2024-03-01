Ежедневно штурмуют позиции, – Гуменюк рассказала о действиях россиян на левобережье Херсонщины

Российские оккупанты уже объявляли о якобы "захвате Крынок". Однако на самом деле на левобережье Херсонской области ВСУ продолжают находиться на этом участке, закрепляются и работают над расширением плацдарма.

За минувшие сутки враг совершил 4 безуспешных штурма позиций Сил обороны на левобережье Днепра. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Хотя коллаборант Сальдо продолжает рассказывать о "зачищенном плацдарме", они ежедневно штурмуют эти позиции. Итак, доказывают своими же действиями, что мы продолжаем находиться на этом участке, закрепляемся и работаем над расширением плацдарма", – подчеркнула она.

Оккупанты экономят бронетехнику

Захватчики штурмуют позиции Сил обороны в Крынках без использования бронетехники. Наталья Гуменюк отметила, что у группировки оккупационных войск "Днепр" есть достаточно много бронетехники. Но она в основном сосредоточена на участках, где происходят чисто сухопутные бои в равных пропорциях. То есть там, где и подразделения ВСУ способны применять бронетехнику.

На Приднепровском направлении россияне экономят бронетехнику, потому что предыдущие месяцы, когда они осуществляли штурмы с ее использованием, потеряли много бронетехники.

Примерно 200 единиц вдоль Олешковской трассы замерли навсегда, потому что были применены во время штурмовых действий и повреждены при участии Сил обороны. Как контрбатарейной борьбы, которая поддерживает наши подразделения, которые удерживают позиции на левом берегу, так и благодаря удачной работе наших воинов, которые находятся на левобережье,

– объяснила спикер.

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