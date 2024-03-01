Ежедневно штурмуют позиции, – Гуменюк рассказала о действиях россиян на левобережье Херсонщины
Российские оккупанты уже объявляли о якобы "захвате Крынок". Однако на самом деле на левобережье Херсонской области ВСУ продолжают находиться на этом участке, закрепляются и работают над расширением плацдарма.
За минувшие сутки враг совершил 4 безуспешных штурма позиций Сил обороны на левобережье Днепра. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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"Хотя коллаборант Сальдо продолжает рассказывать о "зачищенном плацдарме", они ежедневно штурмуют эти позиции. Итак, доказывают своими же действиями, что мы продолжаем находиться на этом участке, закрепляемся и работаем над расширением плацдарма", – подчеркнула она.
Оккупанты экономят бронетехнику
Захватчики штурмуют позиции Сил обороны в Крынках без использования бронетехники. Наталья Гуменюк отметила, что у группировки оккупационных войск "Днепр" есть достаточно много бронетехники. Но она в основном сосредоточена на участках, где происходят чисто сухопутные бои в равных пропорциях. То есть там, где и подразделения ВСУ способны применять бронетехнику.
На Приднепровском направлении россияне экономят бронетехнику, потому что предыдущие месяцы, когда они осуществляли штурмы с ее использованием, потеряли много бронетехники.
Примерно 200 единиц вдоль Олешковской трассы замерли навсегда, потому что были применены во время штурмовых действий и повреждены при участии Сил обороны. Как контрбатарейной борьбы, которая поддерживает наши подразделения, которые удерживают позиции на левом берегу, так и благодаря удачной работе наших воинов, которые находятся на левобережье,
– объяснила спикер.
Левобережье Херсонщины: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на огромные потери враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 4 безуспешных штурмов позиций наших войск на левобережье Днепра.
- Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Херсонской области российские захватчики не прекращают попыток выбить ВСУ с позиций. Россияне не создают новых ударных группировок на левом берегу. Но переформатирование они проводят постоянно. Количество штурмов – примерно от трех до пяти в сутки.
- Спикер ОК "Юг" отметила, что на левом берегу Днепра захватчики штурмуют позиции ВСУ без поддержки техники. Россияне экономят бронетехнику, потому что у них есть "командирское эмбарго" – запрет использовать бронетехнику в штурмовых действиях.