Техники до сих пор нет: в ОК "Юг" описали вражеские атаки по позициям ВСУ на левобережье

На левом берегу Херсонской области Силы обороны продолжают удерживать позиции, работать над расширением плацдарма и наносить потери оккупантам. Для этого ВСУ применяют дроны, контрбатарейную борьбу и другие средства.

Российские захватчики продолжают атаковать позиции украинских бойцов на левом берегу. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Враг штурмует позиции ВСУ

Наталья Гуменюк отметила, что за прошедшие сутки россияне дважды пытались штурмовать позиции ВСУ, но вернулись на свои позиции. Враг потерял примерно 40 представителей своего личного состава. Говорится и о безвозвратных, и о санитарных потерях.

Обычно на левом берегу за сутки происходит два – четыре таких штурма, когда оккупанты могут собрать штурмовое подразделение.

Оккупанты продолжают испытывать на прочность наших парней и девушек на левом берегу. Они пытаются проходить в пешем порядке без поддержки бронетехники. Это уже постоянная практика в течение нескольких месяцев. Они пытаются действовать силами в пределах одного отделения и несут там потери,

– сказала спикер.

Захватчики на левом берегу пытаются расставлять радиоэлектронную борьбу достаточно плотно. Однако вражеские системы РЭБ – это законная военная цель для ВСУ. Почти ежесуточно Силы обороны уничтожают две – три такие системы.

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