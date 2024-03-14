Натомість російські загарбники продовжують атакувати позиції українських бійців на лівому березі. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Ворог штурмує позиції ЗСУ

Наталія Гуменюк зазначила, що протягом минулої доби росіяни двічі намагалися штурмувати позиції ЗСУ, але повернулись на свої позиції. Ворог втратив приблизно 40 представників свого особового складу. Мовиться і про безповоротні, і про санітарні втрати.

Зазвичай на лівому березі за добу відбувається два – чотири такі штурми, коли окупанти можуть зібрати штурмовий підрозділ.

Окупанти продовжують випробовувати на міцність наших хлопців і дівчат на лівому березі. Вони намагаються проходити у пішому порядку без підтримки бронетехніки. Це вже стала практика протягом кількох місяців. Вони намагаються діяти силами у межах одного відділення і зазнають там втрат,

– сказала речниця.

Загарбники на лівому березі намагаються розставляти радіоелектронну боротьбу досить щільно. Однак ворожі системи РЕБ – це законна військова ціль для ЗСУ. Майже щодоби Сили оборони знищують дві – три такі системи.

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