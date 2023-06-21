Продолжают невыполненную зимнюю задачу, – Свитан о действиях россиян на Луганском направлении
На Луганском направлении погода помешала российским войскам реализовать все планы во время так называемой зимней "наступательной кампании". Поэтому теперь оккупанты тщетно стараются наверстать упущенное.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что до саммита в Вильнюсе оккупанты попытаются достичь хотя бы каких-либо результатов на Донецком и Луганском направлениях.
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Россияне активизировались во время так называемой зимней "наступательной кампании" на Донецком направлении от Угледара до Белогоровки и на Луганском – от Купянска до Кременной.
Свитан рассказал о действиях россиян на Луганском направлении: смотрите видео
Чего пытается добиться враг на Луганском направлении
Военное руководство России поставило перед оккупантами три стратегические задачи:
- выйти на Лиман и выдавить ВСУ;
- окружить Силы обороны;
- оттянуть часть стратегических резервов Украины.
Сейчас россияне продолжают невыполненную зимой задачу. У врага осталась неиспользованная техника, которую он не смог вывести на поле боя.
Морозов не было, шли дожди, а мясные штурмы ни к чему не привели, просто потеря людей,
– отметил Свитан.
Теперь на этой технике российские солдаты пытаются провести наступательные операции от Купянска до Кременной вдоль всей линии фронта.
Обстрелы идут достаточно интенсивные, увеличилось количество самолетов,
– сказал полковник ВСУ в запасе.
ВСУ на контратаках пытаются удержать наступление врага. На некоторых позициях наши бойцы проводят успешные контратаки с мероприятием на позиции россиян.
"Опасная ситуация. Россияне сейчас опрокидывают стратегические резервы и будут пытаться наступать на этом участке", – подытожил военный эксперт.
Какая ситуация в Луганском направлении: последние события
- На Востоке ВСУ продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр посетила позиции наших защитников на Востоке. Она отметила, что на Восточных рубежах сегодня жарко, но ситуация контролируется.
- В Луганской области российские дезертиры массово бегут с фронта. Теперь вражеских дезертиров разыскивают подразделения Росгвардии.