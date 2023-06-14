Считают, что уже "в Киеве за 3 дня", – Андрющенко рассказал о настроениях коллаборантов в Мариуполе

Несмотря на продвижение украинских военных по разным направлениям, коллаборанты не теряют своего беспочвенного оптимизма. В частности, в оккупированном Мариуполе уже все давно "победили".

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, только единицы предателей понимают ситуацию.

К теме В Мариуполе в районе "Азовстали" раздались громкие взрывы: есть задымление

"У них продолжается "обратное наступление". Они все "Леопарды" уже сожгли, все "Брэдли" воюют против нас. Среднестатистический крикун уже "победил", уже "в Киеве за три дня"", – сказал Андрющенко.

Коллаборанты в Мариуполе уже "победили": смотрите видео

Лишь некоторые коллаборанты понимают, что фронт неуклонно двигается в сторону Мариуполя, в самом городе забиты госпитали, нужно проводить эвакуацию.

России безразличны коллаборанты

Несмотря на самоуверенные заявления, оккупанты в Мариуполе готовятся к наступлению ВСУ. В частности, продолжают в быстром темпе строить оборонительные сооружения и линии обороны.

"Коллаборанты – это мусор как для России, так и для Украины. Такой расходный материал, который гораздо дешевле менять, чем охранять", – отметил Андрющенко.

Наряду с представителями оккупационной администрации находятся непубличные люди, которые на самом деле управляют основными процессами. Речь идет о постоянном представителе от ФСБ и российского правительства.

Ситуация в Мариуполе: последние новости