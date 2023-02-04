Огромные преференции: как россиян привлекают переселяться в оккупированный Мариуполь
Оккупанты привлекают своих россиян переселяться в оккупированный Мариуполь. Здесь они получают огромные преференции.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Кроме того, россияне хотят сделать в Мариуполе концлагерь для украинцев
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Зарплаты россиян в Мариуполе
Андрющенко отметил, что у россиян в Мариуполе очень много преференций. Например, заработная плата. Если сравнивать, у них самая маленькая заработная плата, которую получает гражданский оккупант в городе, работая разнорабочим на строительстве, составляет 150 тысяч рублей.
К примеру, мариуполец на той же работе получает 30 тысяч рублей. В России они также получают до 50 тысяч рублей, выполняя ту же работу. То есть, это самая большая, пожалуй, преференция. Средняя зарплата среди оккупантов, непосредственно россиян, она в Мариуполе сейчас составляет 200 тысяч - 220 тысяч рублей,
– заметил советник городского головы Мариуполя.
Андрющенко о том, как россиян заманивают переселяться в оккупированный Мариуполь: смотрите видео
Другие приоритеты для россиян
Он продолжил, что россияне действительно там "жируют". У них приоритетное расселение. Их кормят раздельно. Кормят настолько, что они сами не едят то, что готовят наши коллаборанты, а продают мариупольцам под видом столовых в этих своих строительных лагерях, где они живут.
"Так же говорится и о льготной ипотеке, которая будет стартовать, и они не скрываясь говорят, что они строят дома для себя. В принципе они собираются перевозить свои семьи и расселяться именно в тех домах, которые они строят, и под которые будет запущена ипотека", – подчеркнул Андрющенко.
По его словам, учитывая, какая будет теоретическая цена, учитывая российский рынок, учитывая эти 2% под недвижимость в Мариуполе, которая будет выдаваться, это почти даром, что называется. Таких условий в России у них нет. Из своих юрт они будут массово переселяться.
То есть, Мариуполь, это сплошная преференция для всех этих бурят, дагестанцев и т.д.
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
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