"Российское дер*мо захватило Мариуполь": оккупанты не могут решить проблемы ЖКХ в городе
Когда россияне захватили Мариуполь, то уничтожили всю критическую инфраструктуру, в том числе повредили канализационные коллекторы. За полтора года оккупации преступные власти так и не смогли решить эту проблему.
По улицам города протекают "реки" отходов и таких случаев сотни в разных районах. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, добавив, что оккупанты показывают картинку, что якобы создают новые многоэтажки, но не могут решить проблем с канализацией.
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Возводят дома без тепла и канализаций
Картинку "восстановления" Мариуполя создали для внутренней российской аудитории. На самом деле за ней прячутся серьезные проблемы в ЖКХ, которые оккупанты даже не пытаются решить. Их повлекло за собой то, что в город въехало очень много разных народов России. Поврежденные канализационные сети не выдержали такой нагрузки.
Когда россияне практически уничтожили Мариуполь, то из большого полумиллионного города осталось около 100 тысяч человек. Я говорю о российском дер*ме в городе, потому что впоследствии заехало 70 – 80 тысяч российских гастарбайтеров. Население увеличилось, а сети начали не выдерживать,
– рассказал Дмитрий Забавин.
Серьезные проблемы возникли не только с канализацией, но и сетями электро и водоснабжения. Люди увидели, что скрывается за новыми домами, которые показывали россияне. Более того, некоторые из них даже не подключены к центральной сети канализации, то есть там люди вынуждены использовать септик, как в частной застройке.
Фото разлетелись по сети и теперь все знают, что такое российское оккупационное восстановление,
– заметил Забавин.
Депутат Мариупольского городского совета рассказал о проблемах с ЖКХ в городе: смотрите видео
Как в Мариуполе строят новые дома
Из трех тысяч многоэтажек, которые были в городе, россияне повредили или полностью уничтожили 90%. Более тысячи домов получили прямые попадания, их конструкции разрушены, поэтому они вообще не пригодны для проживания.
В своих выступлениях россияне рассказывают, как отстраивают город, но через полтора года смогли построить 50 домов на 3 или 5 этажей. Хотя разрушили большинство пяти и девятиэтажных домов Мариуполя,
– подчеркнул Забавин.
Если перевести это на язык цифр, то за все время оккупации россияне смогли восстановить всего 2 – 3%. Даже по их пропагандистским программам, которые они постоянно показывают, для восстановления понадобится 30 – 50 лет, которых в оккупантов нет.
В части разрушенных и отремонтированных домов отсутствует отопление. Учитывая погодные условия, а также то, что многие квартиры были подтоплены, а сейчас у них плесень, то отопление нужно было подать уже давно. Однако, как и в прошлом году, это вряд ли кто-нибудь сделает.
Из-за отсутствия отопления возрастает нагрузка на электросети. Следовательно, могут возникнуть даже возгорания.
Мы видим, что оккупанты не в состоянии решить даже ряд коммунальных проблем, которые сами же создали, оккупировав Мариуполь,
– подчеркнул Забавин.
Как россияне уничтожают Мариуполь
- Большой металлургический комбинат "Ильича" оккупанты превратили на свою военную базу. Кадыровцы вырезают оборудование, чтобы сдать его на металлолом, а саму территорию и помещение используют как полигоны. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что промышленного будущего у этого предприятия нет.
- Пропагандисты рассказывают о ремонтных работах, которые проходят в городе. На самом деле они восстанавливают только фасады и даже их – точечно. Недавно оккупанты похвастались "открытием" кинотеатра, хотя на самом деле здание просто осталось целым после всех боевых действий.
- В городе увеличивается количество мигрантов. Туда целыми семьями приезжают россияне, чеченцы, дагестанцы. Хиджабы в Мариуполе уже никого не удивляют. Более того, на так называемые "заработки" люди приезжают даже из Ростова-на-Дону.