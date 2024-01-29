Во внутренних войнах за контроль над временно оккупированным Мариуполем победила фсб. В частности, благодаря самопровозглашённому лидеру Чечни Рамзану Кадырову и главарю так называемой "ДНР" Денису Пушилину.

Сейчас между Кадыровым и Пушилиным идет борьба. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Конфликт Кадырова и Пушилина

Петр Андрющенко отметил, что Пушилин– это ставленник фсб, благодаря им он победил. После этого Кадыров получил бизнес по металлолому и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича в знак благодарности от Пушилина.

Конфликт, который существует между Кадыровым и Пушилиным. Там причина не только в деньгах. Дело в том, что Пушилин видит себя на месте Кадырова с точки зрения российской политики. У него есть все шансы для того,

– сказал чиновник.

Пушилин пока выигрывает в этом противостоянии. Он постоянно находится возле кремлевского диктатора Владимира Путина. Гауляйтер в Москве бывает чаще, в Донецке.

Одна из военных башен Кремля, какая за войну, приближает Пушилина к Путину, он им выгоден. Поэтому главарь так называемой "ДНР" сегодня имеет достаточно веса, чтобы воевать с Кадыровым. В частности, он запретил чеченскому террористу вывозить металлолом с территории Донецкой области.

Кроме того, при поддержке фсб в Мариуполе финансово властвует вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Он занимается застройками, ремонтами. Также Хуснуллин владеет и управляет портом.

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