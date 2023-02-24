Вылез из юрты и приехал в Мариуполь, – Андрющенко сказал, кем заселяют оккупированный город
Многострадальный Мариуполь русские оккупанты заселяют своими согражданами. Эти люди охотно едут жить в чужие дома.
Более того, для той категории россиян, которых завозят в город, переезд в Мариуполь – невиданное улучшение условий жизни. Так что они действительно рады. Об этом 24 Канала сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
К теме Пытались противодействовать, – Андрющенко сказал, как россияне отреагировали на "хлопок" в Мариуполе
Приезжают на курорт, но будут убегать домой
"Давайте так: живет россиянин в какой-то деревне, дом из сруба, туалет – за три километра. А сейчас его заселили в квартиру, где почти все есть. По крайней мере туалет с душем точно внутри. Кое-где даже техника сохранилась. Разумеется, что он меняет свои условия жизни к лучшему", – объяснил советник главы Мариуполя.
Кроме того, добавляет Андрющенко, в России у этого человека было две недели лета в год. А в Мариуполе лето начинается с мая – море, тепло, все хорошо.
Едут не москвичи и не питерцы. Там интересный этнический состав – именно русский, иначе не скажешь. То, как они ведут себя и живут… Оно из юрты вылезло и приехало в Мариуполь,
– утверждает советник.
Андрющенко убежден, что выселить людей, с комфортом разместившихся в домах украинцев, будет несложно. Более того, они сами убегут. "Летом они расположились в пансионатах на берегу, где сейчас располагаются военные. А затем был Херсон и Харьков (успешное контрнаступление ВСУ – 24 канал). Все семьи быстро вернулись домой, а оккупанты – в город, потому что как-то неспокойно стало", – вспомнил советник главы города.
Абсолютная паника оккупантов: Андрющенко о мощных взрывах в Мариуполе – смотрите видео
Как только линия фронта начнет двигаться в сторону Мариуполя, отмечает советник, все будут убегать. У россиян нет никакой смелости.
За что им биться? Поедет обратно в юрту. Как на курорте пожил, сумасшедшие деньги заработал, будет тратить их у себя в России. Я думаю, что не останется ни их, ни коллаборантов,
– отмечает Петр Андрющенко.
Значительно большая проблема состоит в том, считает советник главы Мариуполя, что делать с бывшими украинскими гражданами, которые в той или иной степени сотрудничали с оккупационными властями. Безусловно, преступников будут судить по закону. Зато с людьми, охотно приветствующими "русский мир", все сложнее.
"Как с ними потом жить в одном городе? Это вопрос номер один у всех мариупольцев в эвакуации. Я бы советовал им просто бежать, потому что прощать уж точно никто ничего не будет. Мы как официальный орган говорим "отплата", но люди говорят "месть". Пусть лучше СБУ и правоохранители первыми доберутся до них, чем наши люди", – подытожил Петр Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе: коротко
- С мая 2022 г. украинский город Мариуполь находится под российской оккупацией. Для оккупантов город является военно-логистическим хабом, в который с территории России заходит техника и живая сила, и дальше они распределяются на Донецкое и Запорожское направление. Поэтому в городе все чаще будет расцветать новый "хлопок".
- Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, взрывы в Мариуполе свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины нашли способ избивать в тыл россиян. Теперь фейерверки заказываем мы.
- Так, Мариуполь больше не достижим. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что периодически в городе происходит то, что должно быть – наши военные уничтожают российских террористов, ворвавшихся в украинский город.