Неприкосновенное сооружение, – Андрющенко сказал, почему россияне боятся идти на базу "Азова" в Мариуполе
В Мариуполе на проспекте Победы стоит здание, где раньше была база полка "Азов". Это едва ли не единственное здание в городе, куда очень боятся идти россияне и местные коллаборанты. Они верят в определенные легенды относительно этого места.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что этот проспект планируют переименовать в честь полка "Азов". По его словам, после победы Украины это точно сделают.
Читайте также В прошлом году там лежали тела: в оккупированном Мариуполе открыли супермаркет на месте свалки трупов
Легенда о базе азовцев
Петр Андрющенко отметил: среди российских солдат и местных коллаборантов расходится басня о том, что на этой базе якобы прячутся воины "Азова", которые ночью "выходят и режут всех россиян".
Там осталось почти единственное неприкосновенное здание. Понятно, что россияне ограбили все, что можно было ограбить. После этого они все ушли и больше туда не заходили. По другим местам мародеры слоняются, а на территорию базы "Азова" никто не заходит,
– объяснил он.
Последние новости Мариуполя
- На месте, где еще недавно были похоронены тела убитых горожан, россияне с торжествами открыли супермаркет. На фотографиях заметно, что в магазин пришли очень многие. Андрющенко объяснил это частичной маргинализацией населения, которое сейчас проживает в городе. С одной стороны, этому способствовала и безработица, люди просто живут, чтобы поесть, выпить и достать лекарства.
- На днях по Мариуполю двигалась огромная колонна из 60 грузовиков. Обычно враг направляет на фронт колонну примерно из 20 единиц. Советник городского головы предположил, что россияне пытаются пополнить свои большие потери на фронте Таврического направления.
- Российские оккупанты тщетно пытаются строить линии обороны, в том числе вокруг Мариуполя. Речь идет об оборонных сооружениях, связанных между собой, на которых тренируются россияне и готовятся к возможному наступлению.
- В Мариупольском горсовете сообщили, что оккупанты в мае 2023 года похитили 3-месячного тигренка. В августе он умер в московском цирке. Российский дрессировщик Эдгард Запашный, поддерживающий геноцид украинцев, заявил, что якобы у животного были врожденные проблемы с почками.