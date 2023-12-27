Броуновское движение по Мариуполю: как "хлопки" влияют на перемещение оккупантов

Оккупированный Мариуполь все чаще оказывается под прицелом ВСУ. Именно на этом направлении был ликвидирован российский бомбардировщик Су-34. Поэтому оккупанты находятся в постоянном напряжении в городе.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что россияне наконец-то прозрели относительно того, что вокруг города очень часто работают системы ПВО. Поэтому они вынуждены прилагать усилия, чтобы не стать мишенью украинских защитников.

Читайте также Синхронно с "хлопком": в Мариуполе партизаны взорвали авто военного офицера из России

Используют тактику "живого щита"

Учитывая это, россияне постоянно перемещают по Мариуполю технику и живую силу. Также сразу после очередного "хлопка" или при условии большого риска его повторения прячут склады с боекомплектами.

Последнюю неделю наблюдается броуновское движение по Мариуполю. Из худшего для местных жителей – россияне создают новые небольшие базы и склады, располагая их вплотную к жилым частным домам и многоэтажкам,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

В частности, такая ситуация в Приморском районе города, где расположены бывшие общежития, и оккупанты возле них понемногу обустраиваются. Учитывая, что рядом есть также многоэтажки, россияне продолжают использовать тактику "живого щита".

В то же время многие военные объекты врага расположены чуть дальше жилых домов, поэтому захватчики физически не могут их переместить.

"Но мы наблюдаем, куда они перемещают свои склады. Интересно будет отследить, где раздадутся "хлопки" в следующий раз", – отметил Петр Андрющенко.

Больше о "хлопках" в Мариуполе