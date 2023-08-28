Интересное направление, – Андрющенко рассказал о запуске ракет из оккупированного Мариуполя

Захватчики начали запускать ракеты из своих самолетов прямо над оккупированным Мариуполем. Это наталкивает на интересные выводы по поводу боевых действий.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что российские оккупанты запускали ракеты или управляемые авиационные бомбы в направление Пологов и Гуляйполя Запорожской области.

Смотрите также ВСУ продвигаются в Клещиевке и за Работиным: как через неделю изменилась карта фронта

Пуски происходили над городом

Как отметил Андрющенко, российские захватчики запускали ракеты фактически над городом. Это происходило над территорией бывшего аэродрома. Однако тут важно понимать интересную деталь.

Раньше самолеты залетали глубже – ближе к линии фронта. Пуски непосредственно над городом могут указывать на несколько важных вещей,

– заметил Андрющенко.

Смотрите также – оккупанты додумались притащить на фронт лошадей: смотрите видео

Очевидно, что захватчики опасаются приближаться поближе к зоне боевых действий. И это – положительный предвестник. Такие действия оккупантов свидетельствуют, что либо Украина усилила средства ПВО на Запорожском направлении, либо это уже последствия продвижения бойцов Сил обороны.

Раньше они на 15 – 20 километров ближе к Запорожской области залетали. А сейчас все стали делать над городом. Не в первый раз уже такая ситуация. Со среды-четверга постоянно над городом такое происходит. Мариуполь чувствует, что ВСУ постепенно приближается к городу. И это хорошие новости,

– заметил Петр Андрющенко.

Ситуация на фронте: коротко